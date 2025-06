Feijóo y Ayuso se abrazan contra Sánchez: "Nos quieren divididos y vamos a seguir unidos"

Madrid, 1 jun (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han defendido este domingo su unión para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa y han negado que haya rencilla alguna entre el partido nacional y la formación en la capital española.

"Que nadie se engañe, nos quieren cansados, nos quieren divididos y vamos a seguir unidos", ha apuntado Feijóo en el acto '2 años con más ganas' con el que el PP ha conmemorado los dos años de la mayoría absoluta de Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Los españoles que coinciden en la necesidad de un cambio, ha explicado el líder popular, no les quieren "discutiendo". "Nosotros no discutimos para cambiar el Gobierno de Sánchez, nuestro objetivo es dar una alternativa al Gobierno de Sánchez", ha apuntado el presidente del PP, que ha intervenido para cerrar el evento, después de la presidenta madrileña.

Así, a la pregunta de "¿cómo va lo de Génova con el PP de Madrid?" -ha apuntado-, la respuesta es que "quien tiene un problema con el PP de Madrid no es Génova, es la Moncloa".

Feijóo ha agradecido al PP de Madrid que le hayan apoyado "desde el primer instante". "Ha sido recíproco, me habéis acogido, me habéis acompañado, me habéis ayudado y el trabajo sabéis que no ha terminado", ha apuntado.

Así, ha apostillado, está convencido de que llegará a la presidencia del Gobierno porque también le está apoyando el PP de Madrid.

Feijóo ha querido estar en el acto que ha simbolizado la mitad del mandato de Ayuso y que se celebra un mes antes de que tenga lugar en Madrid, entre el 4 y el 6 de julio, el XXI Congreso de la formación, con Ayuso como anfitriona y Alfonso Serrano, su número dos, como presidente de la comisión organizadora.

En un guiño a la presidenta, Feijóo eligió la capital española para celebrar su congreso, en el que será reelegido presidente del Partido Popular y en el que planea reforzar la formación de cara a las elecciones generales de 2027.

En el acto de este domingo, en el que también ha intervenido el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Ayuso ha agradecido a Feijóo por dar el paso para organizar el congreso y por hacer la labor que está haciendo "en un momento tan difícil como este, tan complicado, con todo en contra".

"Es muy difícil porque son tiempos de inversión de la verdad", ha afirmado, y sin embargo está Feijóo "dispuesto a ceder con todos, a recibir a todos", a "aguantar todos los golpes, todos los días con responsabilidad, con una enorme paciencia, intentando respetar a cada uno en la pluralidad, en las discrepancias, buscando unir con una paciencia".

En el acto han participado también cerca de un millar de simpatizantes a quienes Ayuso y Feijóo han llamado a acudir a la manifestación que tendrá lugar el próximo 8 de junio en Madrid para pedir la salida de Sánchez del Gobierno.

Todo ello en un contexto en el que es necesario, ha apuntado Feijóo, acabar con las "prácticas mafiosas" que se están viendo en España, propias de "algunos regímenes autoritarios".

"Tenemos que decirlo o será nuestra responsabilidad ocultarlo. Que nadie nos haga callar, que nadie nos haga agachar la cabeza por decir la verdad", ha sentenciado. EFE

