Rufián se queja de que Sánchez "mime al chungo" de Junts y ve antes una moción de censura que un adelanto electoral

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se queja de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "mime, cuide y priorice" al "chungo" de Junts mientras no hace "ni caso" a los grupos "decentes", de "izquierdas" y con "principios" y ve más posibilidades de que los casos de corrupción lleven al 'popular' Alberto Núñez Feijóo a presentar una moción de censura que de que el líder del PSOE opte por un adelanto electoral.

Así lo expone en una entrevista al programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press. "Yo entre que Sánchez ceda o que Feijóo se acabe animando a esto (la moción de censura), veo antes que Feijóo se anime", explica, a la vez que da por hecho que en algún momento Junts acabará propiciando un Ejecutivo liderado por el presidente del PP.

Tras recordar que lanzó esa idea hace más de un año y le trataron "de loco", se reafirma en que "van poco a poco hacia ese escenario". Se basa en que ya están "vendiendo" que no son de "izquierdas ni derechas", sino que son "Cataluña", y en que el líder del PP "controla a los jueces". "Bajo esas premisas, Junts acabará haciendo a Feijóo presidente, de forma directa o indirecta, y puede ser vía moción de censura", resume.

A su juicio, toda la "tormenta de casos" que afectan al PSOE va a "justificar" que "al final" Feijóo acabe presentándola "y que Junts la vote", aunque para que triunfe se requieran también los votos de Vox, pues cree que eso no penalizaría a los postconvergentes.

JUNTS ESTÁ VOLVIENDO A LOS "MALOS TIEMPOS" DE CiU

Para Rufián, Junts "está haciendo más que nunca" de "derecha catalana". "Está volviendo a lo que era Convergencia, a los malos tiempos de Duran i Lleida, de pactar con el PP de Aznar o Rajoy", indica. Y pone como ejemplo que vota con el PP y Vox iniciativas "antisociales, reaccionarias" y se abona "a los peores discursos que pueda haber", por la "presión que siente del fascismo independentista catalán", en referencia a Aliança Catalana.

Sobre si el Gobierno puede seguir sin aprobar tampoco presupuestos para el año que viene, el portavoz de ERC sostiene que, aunque no sería "positivo", es factible. Desde su punto de vista, la ausencia de cuentas públicas "refleja que hay una mayoría de derechas en el hemiciclo y un PSOE que no cumple".

"Yo le he dicho a casi todos sus responsables, incluido el presidente que, al final, el mensaje que lanza cuando mima, cuida y prioriza a gente como Junts, es que si eres un chungo, te voy a hacer caso, pero si de izquierda, progre, decente y tienes principios, no te voy a hacer ni puñetero caso", se queja Rufián.

En su opinión, los socialistas dan por descontado que ERC siempre votará lo que sea bueno para la gente, y ante eso se preguntan si tienen que "ser unos chungos" para que el PSOE les tenga en cuenta.

"¿Tengo que votar en contra de esto? Si lo tengo que hacer, igual algún día lo hago, porque al final es autolesivo para nosotros, ya que no somos Junts. Pero llegará un día que pasará, seguramente porque quizá yo no esté aquí, y entonces el PSOE tendrá dificilísimo volver al Gobierno", enfatiza, augurando que cuando gobierne la derecha "habrá derecha para lustros".

"NO ME ATREVO" A DAR POR MUERTO A SÁNCHEZ

En todo caso, Rufián aclara que cuando dice que ve al PSOE "cercado" por los sectores que le consideran "caza mayor", no está pronosticando que la legislatura tenga los días contados. "No me atrevo nunca a matar a Pedro Sánchez. O sea, hay que esperar antes de matarlo porque es un tipo con una resistencia bestial", puntualiza.

Pero remarca que el presidente está "cercado" y que es el principal responsable de esa situación. "Todo lo que le está pasando al PSOE es culpa suya porque no ha cambiado absolutamente nada en este país", asevera, echándole de nuevo en cara "no hiciera absolutamente nada" cuando "empezaron a tocar a su núcleo más cercano con mentiras", pese a que se retiró para meditar cómo responder.

"Yo le doy la responsabilidad de todo lo que está pasando en cuanto a guerra sucia, porque no ha cambiado nada. Al revés, ha repartido los jueces con el PP negocia con Junts, todo lo que puede.

Si no cambias el Poder Judicial, no tienes gente en los medios de comunicación que contrarreste las miserias informativas y el casi terrorismo informativo, lo tienes muy difícil. Y no lo ha hecho", señala.

Además, Rufián reclama más contundencia al PSOE ante los casos de corrupción que se le achacan y entiende que también lo hagan otros socios, incluso Sumar. "No todo puede ser ruido. Seguramente haya cierta base", apunta, antes de reseñar que "listos hay en todos lados" y que estas cosas le "pasan prácticamente a todos los partidos políticos", lo que no quita que algunos asuntos, como por ejemplo el de la exconcejala Leire Díez "se magnifiquen".

Por último, preguntado si una sentencia del Tribunal Constitucional avalando la Ley de Amnistía consolidaría al Gobierno, Rufián indica que "beneficiaría a la democracia" y se muestra convencido de que "años después, incluso aquellos que más querían mano dura entienden que no ha servido de nada".

En este contexto, reitera que el hecho de que "haya unos jueces que se declaren en rebeldía y que vayan en contra de la legalidad vigente es una mala noticia para la democracia" igual que lo es que alienten "supuestos casos de corrupción que se ven que no existen".