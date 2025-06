Rollán rechaza que Feijóo presente una moción de censura sin apoyos porque puede tener "efecto boomerang" para Sánchez

El presidente del Senado, Pedro Rollán, considera que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no debe dar el paso de presentar una moción de censura en el Congreso si no cuenta con apoyos y no hay "probabilidad numérica de que salga adelante", ya que, según ha subrayado, ese movimiento puede tener un "efecto boomerang" para el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Yo soy de la opinión de que las mociones de censura no se anuncian, sino que se presentan si tienes una probabilidad numérica de que salgan adelante porque si no pueden tener un efecto boomerang y que quien se sienta señalado al no haber prosperado la moción de censura interprete que está refrendado", ha asegurado Rollán en una entrevista con Europa Press.

Al ser preguntado si, pese a la falta de apoyos en este momento, Feijóo debería dar el paso de llevar esa moción al Congreso, como le exige Vox, Rollán ha insistido en que hay que registrar una moción de censura si "numéricamente hay probabilidades de que salga adelante". "Si la suma es cero, no", ha enfatizado.

El líder del PP hizo el pasado jueves un llamamiento a los socios de Sánchez, que hace siete años le apoyaron en una moción de censura, y les trasladó que está a su "disposición". Según advirtió, les "arrastrará" si siguen avalando al jefe del Ejecutivo y "la mayoría de los españoles decentes les hará cómplices de esta degradación".

IR A LAS URNAS SI NO HAY PRESUPUESTOS

El presidente del Senado ha criticado que en esta legislatura se hayan modificado "muy mucho los umbrales y las varas de medir", ya que, según ha dicho, "hubo un tiempo en este país en el que si el Gobierno no era capaz de sacar un presupuesto adelante, se convocaban elecciones".

Según Rollán, si se aspira a "la responsabilidad de gobierno es para gobernar, no para resistir" y en esta legislatura están viendo todas las semanas "nuevas denuncias, nuevos escándalos, nuevos episodios de fontanería" y "señalamientos hacia destacados miembros de la Guardia Civil que no hacen sino que investigar aquello que les mandata un magistrado", en alusión a los audios publicados contra la UCO.

Dicho esto, ha señalado que en esta legislatura "tan atípica" y "tan anómala", en la que el Gobierno está "gobernando de espalda a las Cortes" y "no dispone de presupuestos", la "cosa más saludable es convocar elecciones y preguntar a la gente".

"Si el presidente del Gobierno está en lo cierto, será refrendado y mejorará sus expectativas electorales y si está equivocado, pues el resultado será posiblemente el que haya un nuevo Gobierno con un respaldo amplio y mayoritario", ha manifestado.

Al ser preguntado si cree que se debería regular por ley que en caso de que un Gobierno no apruebe los presupuestos, deben convocarse elecciones, ha admitido que "posiblemente sí, porque la investidura es solo la línea de salida" y, por tanto, si un Ejecutivo no dispone de unas cuentas públicas, "qué sentido tiene seguir".

Según ha subrayado, la oposición "no está obligada a apoyar al Gobierno" sino que es el Gobierno "el que tiene que seducir, el que tiene que convencer" y "el que tiene que hacer grandes políticas de Estado desde la centralidad para conseguir que te acompañen" otras formaciones. "Y eso esta legislatura no está teniendo lugar", ha lamentado.

Tras asegurar que la Constitución es "clara", ha recalcado que la investidura es "el punto de partida" para aplicar "una hoja de ruta articulada a través de unos presupuestos". "La voluntad puede ser mucha, pero si no dispones de unos presupuestos vas a estar todo el santo día con el freno de mano echado. Y este país no se lo puede permitir porque todavía no hemos recuperado plenamente todo lo que perdimos por el efecto de la Covid-19", ha apostillado.

UNA LEGISLATURA "CONVULSA Y ABSOLUTAMENTE IMPRODUCTIVA"

A su entender, en esta legislatura, "más que ninguna otra", es necesario tener un Gobierno "ágil", "dinámico" y que gobierne "tendiendo la mano a las comunidades autónomas". Sin embargo, ha dicho que se trata de "una legislatura convulsa y absolutamente improductiva" en la que "todas las sospechas de corrupción" y "escándalos" lo "único que hacen es perder la confianza de los españoles en sus instituciones".

Al ser preguntado si cree que las comisiones de investigación están siendo utilizadas como arma arrojadiza esta legislatura por parte de los partidos, Rollán ha señalado que en las comparecencias de esas comisiones "se ha conseguido obtener información que ha sido muy válida" para "esclarecer" y "establecer criterios objetivos que pudieran derivar en responsabilidades políticas", dado que "las responsabilidades judiciales se instruyen donde corresponde, que es en la justicia".

"Son caminos paralelos y que en ningún caso ni convergen y ni siquiera se solapan. Es cierto que algunos de los comparecientes se han acogido a su derecho a no declarar, al encontrarse inmersos en un proceso judicial, pero muchos otros no lo han hecho", ha destacado.

CONGRESO DEL PP: "FORTALECER" EQUIPOS PARA "GANAR"

Ante el XXI congreso nacional extraordinario que el PP celebrará en julio y los posibles cambios en la cúpula del partido que puede hacer Feijóo, Rollán ha indicado que la incorporación de "nuevos hombres y nuevas mujeres" con el objetivo de "refortalecer los equipos" es "siempre una cosa positiva si el trasfondo de todo ello es el de ser una gran alternativa" que lleve "no solo a ganar las elecciones" sino a hacerlo "de una manera muy abultada para poder gobernar en solitario".

Al ser preguntado por el sistema de primarias del PP y la posibilidad de volver al anterior modelo basado en compromisarios, Rollán ha declinado pronunciarse y ha expresado su confianza en quienes tienen la responsabilidad de elaborar la ponencia de Estatutos ante ese cónclave.

En cuanto a si la ponencia Política del PP debería aclarar la relación con Vox y los partidos independentistas, Rollán se ha limitado a asegurar que el PP mantiene una relación "respetuosa" con todas las formaciones, dejando clara su "distancia" con Bildu.

"Lo que cabe en la Constitución es objeto de debate. Lo que no cabe en la Constitución no merece la pena dedicarle tiempo", ha zanjado el presidente de la Cámara Alta, para añadir que un gobernante está "para resolver los problemas de la gente".

Finalmente, Rollán ha elogiado la trayectoria del presidente del PP. "A mí me tranquiliza muy mucho la sensatez, la cordura y la trayectoria intachable de Alberto Núñez Feijóo, que ha sido capaz de encontrar un equilibrio perfecto dentro de una formación política", ha finalizado.