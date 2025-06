IU plantea que las bases de Rota y Morón sean de uso "humanitario" en lugar de "bélico"

Sevilla, 31 my (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha mostrado este sábado el rechazo de su formación al plan de rearme en Europa y ha planteado que las bases militares de Rota y Morón de la Frontera se destinen a "uso humanitario" en lugar del "uso bélico" actual.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en Sevilla en la manifestación convocada bajo el lema 'Gastos militares para fines sociales. No al rearme', Maíllo ha señalado que la sociedad española y andaluza debe ser "protagonista de un debate clave" para la vida como es el debate de la seguridad que "no puede acabar con un carpetazo" de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Creemos que el debate de seguridad no puede ser la ecuación de más armas y más balas", ha afirmado Maíllo, quien ha considerado que el mayor armamento "lo que da y garantiza es la inseguridad en suelo europeo".

Ha añadido que si hay un programa de rearme en Europa es porque Estados Unidos "ya no es un socio fiable", por lo que ha cuestionado que "se mantenga y no se cuestione la permanencia de las bases norteamericanas en territorio andaluz, la de Rota y de Morón", sobre las que Izquierda Unida plantea la alternativa "de convertirlas en bases humanitarias, reforzando sus plantillas, pero para usos humanitario y pacífico y no para uso bélico".

Asimismo, ha afirmado que si hay "concentración de recursos para gasto militar" habrá "recortes sociales para gastos sanitarios, de educación o en vivienda".

Al ser cuestionado por el papel de Sumar dentro del Gobierno, el líder de IU ha dicho que su formación "no es parte de Sumar" y lo que esta haciendo en la actualidad es "estar en colaboración electoral con otras organizaciones, se llamen Sumar, Compromís o Más Madrid", unas "organizaciones ajenas" a la suya y a las que apela a que "expliquen por qué no están aquí".

Según Maíllo, el plan de rearme es "inviable" y supondría "la ruina" para España, ya que implicaría un gasto de "79.000 millones de euros más", mientras que ha recordado que la democracia española aún no ha logrado "la reivindicada aspiración" de destinar el 5 por ciento del PIB "a educación". EFE

