Sergio Pellicer: "Lo importante es ganar, no es lo mismo acabar en una posición u otra"

Málaga, 30 may (EFE).- El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, afirmado sobre el último encuentro de su equipo en LaLiga Hypermotion ante el Burgos, intrascendente para ambos, que "lo importante es ganar aunque no haya esa ansiedad por las situaciones ni hacia arriba ni hacia abajo, pero no es lo mismo acabar es una posición u otra".

"Debemos seguir con ese camino que llevamos en casa, porque terminar el año ganando en casa es importante para enganchar a la afición y de ponerle un broche a la temporada", dijo en rueda de prensa el entrenador castellonense, quien detalló que el Burgos "ha ido de menos a más con la llegada de entrenador".

El entrenador del conjunto malagueño no tiene decidido el equipo titular y sólo se conoce que el guardameta será Carlos López, quien "va a jugar y luego si hay cambios serán buscando lo mejor para conseguir la victoria". "Lo veo en los chicos, que los que vayan a salir van a ir con todo", afirmó.

"Me da mucha alegría que todos quieren competir y estar y eso es muy importante. La manera en la que los veo entrenar trabajando el plan de partido que queremos enfocar y los veo muy concentrados. Acabamos la temporada y habrá gente que no estará la temporada que viene, pero muy contento por los chicos", apuntó Pellicer, quien consideró que "hay que jugar con la ilusión de un debutante y la mente de un adulto". EFE

jrl/cb/ism