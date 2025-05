Leire Díez quiere hablar "lo antes posible" con Ferraz para dar explicaciones

Madrid, 30 may (EFE).- La militante del PSOE Leire Díez que, según audios publicados por varios medios pidió a un empresario información comprometida de miembros de la UCO que investigan casos cercanos al Gobierno, quiere hablar "lo antes posible" con la dirección del partido para dar explicaciones sobre este caso.

Según la transcripción de un mensaje que Leire Díez ha enviado este viernes a un grupo interno del partido, a la que ha tenido acceso EFE, la militante se ha dirigido a compañeros suyos después de que ayer la formación decidiera abrirle un expediente informativo tras la publicaciones de esas conversaciones aunque sin adoptar, por el momento, medida cautelar alguna.

En ese mensaje, Díez explica que ha hablado con el diputado nacional Juanfran Serrano, adjunto al secretario de Organización, Santos Cerdán, quien le ha comunicado -según detalla- la apertura del expediente y quien, según cuenta, le ha transmitido que desde la dirección se pondrán en contacto con ella.

“Me llamó Juanfran Serrano para decirme lo del expediente informativo. Me han dicho que me llamarán. He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación. Pondré la información a disposición para su análisis”, ha escrito Díez a sus compañeros.

Una información, ha dicho, que quiere compartir: "De verdad que estoy aliviada de poder compartirla".

Además, reconoce llevar una "semana complicada" desde la publicación del audio en 'El Confidencial' y ese sería el motivo de su silencio desde entonces en ese chat, según argumenta.

Díez dice escribir "desde la prudencia", pero advierte de que seguirá saliendo información porque "las cloacas mediáticas son mucho más profundas de lo que parecen".

"Pero la verdad es solo una y saldrá. De hecho, ya está saliendo", añade al respecto.

No obstante, asegura que con "lo único" con lo que duerme "todos los días" es con su conciencia y procura que esté tranquila: "Hasta ahora lo he conseguido y voy a seguir así". EFE