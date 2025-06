La Administración no publicó el caso de la agresión sexual a una educadora en Teruel por protección de datos

El Gobierno de Aragón no publicó el caso de la presunta agresión sexual a una trabajadora de un centro de acogida de menores migrantes no acompañados de la ciudad de Teruel por la legislación de protección de datos, ha afirmado este viernes el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, en respuesta a una pregunta del portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha pedido "rigor y prudencia", observando que "hay normativas" y que la ley de protección de datos obliga al Gobierno a "actuar de forma responsable", puntualizando que "tan pronto se tuvo constancia de esos hechos lo pusieron en conocimiento del Departamento de Bienestar Social y Familia, que activó todos los protocolos y lo denunció a la Fiscalía".

Además, Azcón ha manifestado: "¿Por qué ponemos por encima los derechos del menor o los derechos de una mujer agredida? Porque nosotros lo que hacemos es lo que tenemos que hacer en un Estado de Derecho, que es denunciarlo en la Fiscalía. Esa es la realidad".

El Ejecutivo aragonés seguirá actuando con los menores migrantes no acompañados, con los trabajadores de estos recursos y con "escrupuloso respeto a la legalidad", apostando por mejorar la convivencia en la Comunidad Autónoma, ha zanjado.

FISCALÍA

Nolasco ha señalado que la supuesta agresión se produjo entre el 23 y el 24 "por parte de un mena a una trabajadora de 18 años, que puso una denuncia ante la Fiscalía", añadiendo: "Todo esto gracias a que ustedes han aceptado seguir trayendo mena, motivo por el que nos fuimos del Gobierno". Ha preguntado a Azcón si conocía estos hechos y, si es así, por qué no lo denunció.

Ha afirmado que "Teruel era una ciudad tranquila hasta que todos los partidos de esta cámara, excepto Vox, han aceptado degradar nuestros barrios y repartir inseguridad".

Alejandro Nolasco ha aseverado que para Azcón "el interés del menor agresor está por encima de la mujer agredida sexualmente" y ha considerado que el Gobierno de Aragón lo sabía y no lo comunicó porque "no quieren dar alas a lo que llaman extrema derecha: Es una cuestión de votos".

"No hubo ninguna defensa de esta mujer agredida por parte de ningún partido de esta Cámara. Por mucho que fuera un menor de 17 años el agresor, aquí nunca se dice absolutamente nada cuando se ataca a estas mujeres", ha asegurado.

"Yo no sé qué va a decir a las víctimas y tampoco sé qué va a decir a la historia cuando deje de ser presidente, pero yo le aseguro que yo no podría mirarles a la cara. ¿Y cuál será su legado? ¿Que salvó a aragoneses de delitos o de posibles delitos o de posibles agresiones? ¿O de que trajo a alguna empresa que está muy bien, unas llegaron y otras no llegaron finalmente a puerto?", ha finalizado.