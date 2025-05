Ibon Navarro: “El Joventut ha querido el triunfo más que nosotros”

Málaga, 30 may (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, destacó la falta de “juego coral” para explicar la derrota por 78-83 ante un Joventut Badalona que “quiso más" la victoria que su equipo este viernes en la última jornada de liga regular.

“Lo han querido más que nosotros. Empezamos con muy poco ritmo, intensidad y concentración. Cuando teníamos buenos momentos, cometíamos errores para agrandar nuestra ventaja”, inició el técnico cajista en la rueda de prensa pospartido.

“Mi sensación es que teníamos jugadores buscando demasiado sus sensaciones individuales y estuvimos con poco juego coral, de equipo”, aportó como clave de la derrota, además del “cero de siete en tiros de tres” en el último cuarto, “fruto de la desconexión” de sus jugadores.

“Nos hemos pasado mal el balón. No estoy contento, pero entiendo nuestra situación, no nos jugábamos mucho. Tomamos malas decisiones, pero la buena noticia es que casi siempre que hemos hecho algo importante, antes habíamos perdido”, reflexionó Navarro.

No tuvo que lamentar problemas físico de ninguno de sus jugadores y, además, reconoció que les hubiera gustado igualar el récord de hace dos temporadas (24-10), aunque el Unicaja "tuvo orgullo y amor propio y peleó por ganar al final, aunque no fuerzas la máquina a tope”, expresó el preparador vasco, con la mente puesta en la eliminatoria de play off ante el Barça que comienza el próximo martes. EFE

