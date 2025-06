El empresario Hamlyn afirma que es "mentira" todo lo que dijo en la conversación con Díez

Bilbao/Madrid, 30 may (EFE).- El empresario Alejandro Hamlyn López Tapias ha afirmado que es "mentira" "todo" lo que dijo en la conversación con la militante socialista Leire Díez sobre la UCO de la Guardia Civil.

En esa videoconferencia, difundida por 'El Confidencial', Díez y sus acompañantes solicitaron a Hamlyn información comprometedora de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO que encabeza las pesquisas sobre el caso Koldo o la investigación en torno a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

"No conozco a ningún político ni tengo información de nadie. Todo lo que dije en el vídeo es mentira. Les seguía el rollo. Les vacilaba", ha manifestado en una entrevista telefónica con el diario 'El Correo'.

Hamlyn sostiene que le citaron a aquella videoconferencia, que niega haber filtrado, y le "empezaron a ofrecer cosas".

El empresario vizcaíno vive en Dubai y no se presentó en la primera sesión del juicio de Hafesa, empresa acusada de un supuesto fraude de más de 154 millones de euros del IVA de hidrocarburos, una causa en la que piden contra él una pena de 50 años de cárcel y multas millonarias.

Hamlyn, que dice tener miedo por las "amenazas" que ha recibido, niega su implicación en el fraude fiscal de los carburantes y que si está acusado es por tres agentes de la UCO "comprados por un empresario de la competencia".

"Tengo la conciencia tranquila. He pagado a la Hacienda foral (de Bizkaia) más de 1.200 millones en los últimos cinco años y me han aplazado una deuda de 225 millones. Ellos me ayudaron y yo no les voy a dejar de pagar nunca", dice.

Por su parte, el empresario Javier Pérez Dolset, que también participó en la videollamada, ha sostenido en declaraciones a 'El País' que no es "fontanero del PSOE ni del Gobierno" y que investiga las "cloacas del Estado" con la militante socialista desde hace seis años.

"Yo soy una víctima de la policía patriótica", ha afirmado además este empresario, investigado en la Audiencia Nacional por el caso del grupo Zed. Ha afirmado además que no trabaja "para nadie, ni para el PSOE, ni para el Gobierno, solo para las víctimas, sin distinción de inclinación política, porque las hay de todos los partidos".

Según este diario, el empresario considera además que el audio publicado por 'El Confidencial' en el que este afirma "eso es Pedro Sánchez directamente con Santos Cerdán, directamente con Leire", está sacado de contexto. EFE