Manolo González: "Dudo bastante que Joan García fiche por el Barcelona"

Santiago de Compostela, 29 may (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, da por perdido al portero Joan García para la temporada 2025-26, pero duda “bastante” de que el canterano perico acabe jugando en el FC Barcelona.

“Lo conocía del equipo juvenil y del filial, y siempre me ha parecido un portero top. Creo que será un portero top a nivel mundial. Yo, por el dinero que vale, no tardaría mucho en ficharlo si pudiese”, comentó el técnico gallego en el programa AoContraataque de la Radio Galega

Manolo González, no obstante, desconoce dónde jugará el guardameta el próximo curso: “A lo mejor ya está vendido, pero desde el club no me han dicho nada. Personalmente, dudo bastante que fiche por el Barcelona. No te digo que me cortaría una mano, pero casi”.

El técnico perico elogió el trabajo que ha realizado Claudio Giráldez en el Celta, pero no le daría el premio de entrenador revelación de LaLiga porque ese galardón, a su juicio, se lo merece Carlos Corberán.

“Coger a un equipo destrozado como lo cogió él a mitad de temporada, porque siempre digo que cogerlo a mitad de temporada es mucho más difícil que al principio, y hacer lo que hizo tiene muchísimo mérito. Lo que hizo es muy difícil, tiene un mérito tremendo por la presión que hay en Valencia y porque su equipo incluso acabó jugando muy bien”, manifestó.

Manolo González confesó que “nunca” le gustó el FC Barcelona, “pude ir en infantiles y no fui”, y calificó como “un señor” a su actual entrenador, el alemán Hansi Flick: “Es un gran entrenador, con mucho sentido común”. EFE

dmg/og