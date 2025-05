Malena Ortiz anuncia su retirada como futbolista profesional

Valencia, 29 may (EFE).- La futbolista del Valencia Malena Ortiz ha anunciado este jueves, a través de las redes sociales, su retirada del fútbol profesional con 27 años de edad tras haber sufrido varias lesiones graves en la rodilla.

Malena Ortiz, que tenía contrato con el Valencia hasta 2026, se lesionó por última vez el pasado mes de diciembre en un partido ante el Deportivo Alavés, equipo en el que militaba su hermana gemela, Samara.

La ya exfutbolista, que también jugó en el Real Madrid, Rayo Vallecano y el Servette suizo, afirma que cierra una etapa, pero asegura que el deporte seguirá siendo su lugar.

“El fútbol ha sido mi vida. Me ha formado como persona, me ha llevado a lugares y experiencias increíbles, me ha enseñado a ser constante, a luchar y a levantarme una y otra vez”, explica la madrileña.

Ortiz se siente “orgullosa” del camino recorrido, pero sobre todo de “haber sabido enfrentarme a cada obstáculo”, en alusión a las lesiones.

“Sigo adelante desde otra posición, con la misma pasión, ahora dedicada a acompañar a otros deportistas a rendir al máximo a través de la nutrición”, ha señalado Malena Ortiz EFE

1004341

pvb/cta/jl