Jaime Sánchez: "Nunca olvidaré el ascenso con el Deportivo"

A Coruña, 29 may (EFE).- El centrocampista Jaime Sánchez, uno de los capitanes de la plantilla del RC Deportivo, se despidió este jueves del club coruñés arropado por sus compañeros y el cuerpo técnico liderado por Óscar Gilsanz.

“Me siento superorgulloso de sentirme tan querido. Al final todos queremos jugar lo máximo posible, pero creo que hay cosas más importantes en la vida. Espero que dentro de unos años, si le preguntan a Jose, a Pablo, a Villares o a Hugo, lo primero que digan sea que era un buen tío. Como jugador no sé qué opinarán, pero no me importa. Lo que me importa es lo que opinen de mí como persona y ahí me voy satisfecho por el cariño de todos ellos”, manifestó en rueda de prensa.

Aseguró estar recuperado del golpe sufrido en La Romareda, por eso espera poder despedirse del deportivismo sobre el césped de Riazor en el último partido liguero ante el Elche.

“Antes de venir ya sabes lo que es el Dépor, la historia que tiene. Pero no había estado nunca en A Coruña, nunca había estado en Riazor y sí que me llamó la atención. Hay mucha gente que ha vivido los momentos más bonitos del Dépor, pero también ves a niños que han vivido los malos y pese a ello son del Dépor. Eso te hace ver que es un sentimiento muy fuerte, que va de padres a hijos”, destacó.

El futbolista andaluz apuntó al ascenso a LaLiga Hypermotion como “el mejor momento” de su etapa en Riazor, especialmente por “el proceso” vivido durante la pasada temporada bajo la dirección de Imanol Idiakez.

“Al principio fue difícil, pero luego creo que ese cambio que dimos todos, esa conexión que tuvimos míster, afición y jugadores, hizo que empezáramos a ganar y se convirtió en un año espectacular para todos. Ese es ascenso se queda para mí, nunca lo olvidaré”, comentó Sánchez, quien admitió que “los dos palos” que se dieron las temporadas anteriores al ascenso sirvieron para “aprender y valorar algo más lo que luego conseguimos”.

Finalmente, aseguró desconocer dónde jugará la próxima temporada, pero confirmó que seguirá en activo: “Ahora quiero terminar bien aquí e irme de vacaciones. Luego tocará escuchar ofertas, ver qué equipos que me quieren”.

Por su parte, el director deportivo del Deportivo, Fernando Soriano, definió a Jaime Sánchez como “un futbolista ejemplar, de los que nunca tiene una mala palabra ni un mal gesto haya jugado o no, haya ganado o haya perdido”.

“Él siempre prima lo colectivo por encima de lo individual. Como futbolista que he sido, es uno de esos compañeros que me gustaría tener siempre”, comentó el máximo responsable del área deportiva, quien confesó que la decisión de comunicarle que no seguiría en el equipo ha sido “muy dura”.

“Para el Dépor es un orgullo que hayas defendido esta camiseta, eres un futbolista que dejas huella. Te deseo lo mejor en el futuro”, le dijo Soriano al futbolista entre los aplausos del resto de los integrantes de la plantilla. EFE

