El PSOE extremeño asegura que están "en el camino adecuado" y defiende que Gallardo es "un gran líder"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha advertido este lunes que el partido está "en el camino adecuado", y no les "van a desviar" de su trabajo, y ha defendido que tienen "un gran líder", como Miguel Ángel Gallardo, que este jueves "ha recibido el apoyo presencialmente de los dirigentes de este partido" y de los diputados socialistas en la Asamblea, tras lo que se ha mostrado "segura que va a recibir el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura".

Mientras tanto, Álvarez ha señalado que van "a esperar a ver cuándo la señora Guardiola provoca una crisis de un Gobierno perezoso", que está "cargado de incompetentes" y que "se dedica al regate corto en lugar de resolver los problemas de Extremadura".

"Estamos muy tranquilos, sabemos que estamos en el camino adecuado y tenemos al líder de los socialistas donde lo queríamos tener, que es en el templo de la palabra, en la Asamblea de Extremadura", ha señalado la portavoz parlamentaria socialista en declaraciones a los medios este jueves tras la toma de posesión de Miguel Ángel Gallardo como diputado autonómico.

En su intervención, la portavoz parlamentaria socialista ha lamentado que Extremadura vive "en un permanente circo" en el que la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha hecho una "cortina de humo", al querer "hablar de todo, menos de lo que le importa a la gente", mientras que el PSOE "quiere hablar de todo lo que le importa a la gente".

En ese sentido, Álvarez ha valorado que Gallardo en su primera intervención en la Asamblea "ha ofrecido la ayuda, el diálogo y el consenso que no existe en Extremadura para, precisamente, intentar resolver los problemas de los extremeños", ha dicho, tras lo que ha apuntado que "la respuesta que hemos obtenido no nos sorprende", que ha sido "el desprecio y el insulto".

TACHA DE "INADMISIBLE" LOS INSULTOS

Para la portavoz socialista, "es inadmisible" que en la Asamblea de Extremadura, que es "donde debe ejecutarse la democracia", estén "permanentemente, en esta mañana, recibiendo insultos como puteros, sinvergüenzas, corruptos".

Así, ha apuntado que este momento en la Asamblea "se está derogando la Ley de Memoria Histórica y Democrática", y se está intentando equiparar las víctimas del franquismo y se les está intentando quitar su voz y su memoria", tras lo que Álvarez ha lamentado que "esa es la realidad de Extremadura", ha dicho.

Respecto a la entrada en la Asamblea de Gallardo ante su situación judicial, Piedad Álvarez ha señalado que "no lo ha hecho para aforarse", sino que "lo ha hecho porque no podemos perder tiempo", ya que se está a mitad de legislatura, por lo que "no hay ni un día, ni un momento, ni un minuto que perder", ha dicho.

Así, y a preguntas sobre la intervención de María Guardiola en la criticaba la "sinvergonzonería" de Gallardo, la portavoz socialista ha replicado que ella "renunció a sus principios 24 horas después de decir que jamás pactaría con los que niegan la violencia machista, con los que tiran a la basura la bandera LGTBI y con los que deshumanizan la inmigración", ha recordado.

"¿Esa misma presidenta que habla de sinvergonzomería", ha preguntado Piedad Álvarez, quien le ha aconsejado a Guardiola que "mire el Consejo de Gobierno que tiene y cese unos cuantos consejeros", ya que los extremeños se lo van "a agradecer", ha dicho.

Finalmente, Álvarez ha admitido que en el PSOE esperaban este jueves las críticas en la Asamblea de Extremadura por la llegada de Gallardo, que no es "nada nuevo bajo el sol", algo que le "da pena" que los impuestos "sirvan para seguir alimentando el espectáculo que estamos viviendo hoy aquí", ha concluido.