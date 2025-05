El Portugués, sobre el atropello masivo en una boda Torrejón: "Escuché 'pam', me agaché y el coche aceleró"

Micael da Silva, alias El Portugués y autor del atropelló masivo que se produjo en noviembre de 2022 en una boda en Torrejón de Ardoz, ha declarado en el juicio que "todos" los invitados le querían matar, asegurando que al escuchar disparos, se agachó por miedo y el coche aceleró por su propio cuerpo sin tener intención de que se produjera la masacre ocurrida.

El jurado popular ha escuchado este jueves el relato del procesado, quien afronta una petición fiscal de 226 años de prisión y peticiones de prisión permanente revisable al tratarse de un asesinato múltiple. En el juicio hay cinco acusaciones particulares.

El acusado se ha roto en su interrogatorio y ha aseverado que es "una persona muy buena". "Nadie se merecía morir", ha implorado cuando la fiscal le insistía en por qué los invitados querían supuestamente agredirle. "No lo sé, no lo sé. Qué dios se lleve mi alma. No sé por que me hicieron eso. Nadie merecía morir", se ha lamentado.

El Portugués acudió la tarde del 6 de noviembre a la celebración en el restaurante El Rancho para acompañar a sus hijos, ya que uno de ellos padece una esquizofrenia. En un momento del convite, su progenitor le comentó que le había insultado y decidieron irse al ver que los asistentes estaban "borrachos y drogados".

Ya en el exterior, les intentaron linchar con palos y les persiguieron con pistolas y navajas. "Para mí fueron horas. Es lo peor que me ha pasado en la vida. No se lo deseo a nadie", ha aseverado detallando que cuando estaba en el coche, vio a dos invitados que le gritaban que le iban a matar con dos navajas en la mano.

Poco después, escuchó disparos y agachó su cuerpo. "En todo momento pite para que la gente se apartara. Todos me querían matar. Daban golpes en el coche. Escuché 'pam, pam' y me agaché y el coche aceleró por el peso de mi cuerpo", ha relatado. "Yo no tenía intención de atropellar. Me querían matar con las pistolas y las navajas. Escuché solo un golpe y vi la luna rota. Pero no sabía que atropellé a esa gente y ni vi la sangre", ha narrado.

"¿Pisó el acelerador?", le ha inquirido a la fiscal, a lo que ha respondido que "automáticamente, el cuerpo del mismo miedo aceleró" y cuando se puso derecho, ya vio la luna del vehículo rota.

MIEDO INSUPERABLE

En la vista, un jurado popular tendrá que determinar si da veracidad a la versión del procesado, quien habría producido el atropelló al huir por "miedo insuperable" a los disparos que le efectuaron los asistentes. En el escenario de la masacre, no quedaron evidencias de que se hubiera producido algún tiroteo.

A medida que avanza la vista, los testigos están aclarando en qué circunstancias se produjo el atropelló y qué paso en el interior de la celebración para que los invitados expulsaran al procesado de la boda, a la que no había sido invitado.

El fiscal solicita para El Portugués 226 años de prisión por cuatro delitos de asesinato y nueve de intento de asesinato. Los abogados de la acusación piden prisión permanente revisable al tratarse de un atropello mortal con más de una víctima.

El pasado viernes, el jurado popular escuchó el relato de varios testigos presenciales, familiares de las víctimas mortales. "Quiero justicia. Nos han destrozado la vida", clamó el hijo de uno de los muertos, quien buscó a su padre entre los fallecidos.

La mujer del procesado manifestó en la anterior sesión que tanto ella como sus hijos estaban invitados al convite y que fue el padre del novio quien acudió a casa de su padre para invitarles personalmente. Su marido fue a la celebración para cuidar a uno de sus hijos al sufrir problemas mentales, indicando la testigo que una persona le quitó a su hijo un vaso en la boda y ahí comenzó el conflicto.

ATROPELLO MORTAL

Los hechos se produjeron la madrugada del 6 de noviembre de 2022, cuando 'El Portugués' acudió a la celebración de una boda en el restaurante El Rancho de Torrejón de Ardoz en compañía de dos hijos suyos menores de edad y de dos sobrinos.

Durante la celebración, uno de los menores protagonizó un incidente con alguno de los invitados, lo que motivó que se le indicara al acusado que abandonara el lugar junto con las personas que le acompañaban.

Fue entonces cuando el procesado se enfrentó a varios de los allí presentes, hasta que una vez en el exterior del establecimiento, se dirigió en compañía de sus hijos y sobrinos al vehículo de su propiedad que tenía aparcado en las inmediaciones.

Tras ponerse al volante aceleró el motor "a sabiendas de la presencia de las personas allí congregadas con motivo de los hechos y con total voluntad de causarles la muerte o asumiendo la posibilidad de que ello sucediera", arrolló a varios de ellos, ocasionando la muerte de cuatro personas: I. M. S., C. R. B., J. M. R. V. y C. B. S.