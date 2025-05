Canarias no comparte el protocolo del Estado para los menores que han pedido asilo porque "no son cajas de manzanas"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este jueves que el Ejecutivo autonómico no comparte el protocolo de derivaciones de menores inmigrantes no acompañados que han solicitado asilo, y que les hizo llegar el Gobierno central este miércoles, porque estos niños "no son cajas de manzanas".

Clavijo ha hecho estas declaraciones tras el minuto de silencio que han guardado este jueves los miembros del Gobierno de Canarias ante las sedes del Ejecutivo regional en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife por las personas que murieron este miércoles tras el vuelco de una patera en el muelle de La Restinga, en El Hierro.

Tras admitir que este miércoles fue el "peor día" en política para él por la situación "desoladora" y "dramática" que se vivió en El Hierro, y tras una conferencia sectorial en la que continúa la "insolidaridad", haciendo todo ello que se llene "de impotencia", apuntó que el Estado "sigue negándose" a las derivaciones de los menores solicitantes de asilo alegando que "no tiene plazas para integrar en la red de protección internacional" a esos niños.

Esto, puntualizó, es "asombroso, cuanto menos", cuando en Canarias hay 5.600 menores inmigrantes no acompañaos, y en estos momentos el Gobierno de España lo que ha trasladado al Ejecutivo autonómico es un protocolo que dese el archipiélago "no" comparten, ya que "lo han hecho solo ellos", "no han contado" con el archipiélago y, "desde luego, no los integra".

Sin embargo, indicó que lo que el Tribunal Supremo (TS) le pide al Gobierno central es que integre a esos menores en la red de protección internacional porque después Canarias va a "seguir colaborando" y se analizará, dijo, "caso a caso".

"Estos --niños-- no son cajas de manzanas que vamos a meter en un avión, en un contenedor. Estos son niños que están ya escolarizados, están integrados, que han sufrido un arraigo, que han sufrido lo impensable en esa travesía y que ahora no les vamos a generar a esos niños un segundo desarraigo, que a lo mejor están integrados, pero hay a lo mejor otros de 16, 17 años que sí se quieren ir, porque tienen redes familiares en la península o en otro sitio", expuso.

Por ello, señaló que el Gobierno de España tiene que decretar la integración en el sistema de protección internacional para que el itinerario que está en un decreto del año 2022, se pueda seguir.

"EMPEZAMOS A VER LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL"

Si bien ha agradecido a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que haya decretado la contingencia migratoria extraordinaria para Canarias, ya que ha actuado "con decisión", y permite a las islas empezar a "ver la luz al final del túnel".

Clavijo, que espera verse este jueves con la ministra en Las Palmas de Gran Canaria, añadió que Rego "ha sido valiente", ya que las leyes "están para cumplirse" y "no pueden seguir ni" dejando "sola" a Canarias, "ni desde luego permitiendo que se vulneren los derechos" de los menores o que "sigan ocurriendo circunstancias como la de ayer", que incidió en que fue "dramático porque fue a tres metros del muelle y dentro", para cuestionarse seguidamente cuántas de estas pateras no se habrán perdido en ese océano atlántico y con cuántos niños.

El decreto de contingencia migratoria permitirá que se ponga en funcionamiento "el cronómetro para salir en un año del exceso de los menores" que hay en Canarias.

La contingencia en Canarias está establecida en algo más de 700 menores extranjeros no acompañados, y tiene 5.400, por lo que los niños que sigan llegando puedan ser reubicados "de manera decente con todos sus derechos y con garantías de integración", todo ello independientemente de los recursos que se pongan ante el Tribunal Constitucional y de las posturas de las comunidades.