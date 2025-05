Braulio Vázquez: “Vicente (Moreno) decidió no esperar”

Pamplona, 29 may (EFE).- El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha señalado que el entrenador Vicente Moreno “decidió no esperar” a tratar con el club su posible continuidad.

“Nos quedó la guinda, pero nos quedamos cerca del sobresaliente. A un gol de jugar competición europea, en casa los números son tremendos, marcando un montón de goles, solo hemos perdido 10 partidos…”, ha analizado el director la campaña que su equipo finalizó en novena posición con 52 puntos en la rueda de prensa de valoración.

Mención especial a Vicente Moreno y su cuerpo técnico: “Su nivel de profesionalidad ha sido espectacular, lo hemos disfrutado y sufrido juntos. Han tenido un comportamiento ejemplar y solo les deseo lo mejor para el futuro. El camino, como todo, tiene espinas, pero hemos tenido una relación fantástica”.

Sobre la salida del entrenador Vicente Moreno, que anunció antes de la conclusión del campeonato que no continuaría, dijo: “La charla era asidua, de todas las semanas. Hemos pasado una temporada de vaivenes emocionales tremendos". Indicó que se emplazaron a hablar a final de curso y "él decidió no esperar”, ha indicado.

“Yo le ofrecí un 1+1, y era una clasificación muy fácil que ha superado altamente. Queda claro, sin pecar de prepotente, que acertamos. Era un año muy complicado y veníamos de estar mucho tiempo con Jagoba. Tomó (Vicente) una decisión y tiene sus razones que no quiero desvelar”, ha continuado.

“Sabéis que nunca le hemos ofrecido la renovación y me duele un poco que le hagan daño a Vicente cuando no hubo nunca una oferta de renovación”, ha dicho Vázquez refiriéndose a determinados medios de comunicación.

“Tampoco creo que alguno de los medios haya ayudado mucho. Una cosa es el Twitter, pero ha habido medios que le han hecho la vida casi imposible, aunque él no lo diga, pero ya lo digo yo, no os preocupéis. Se ha sido tremendamente injusto con él”, ha incidido sobre un Moreno al que piensa que se le pusieron “espinas desde el primer día”.

En busca de un sustituto: “No me he reunido con ninguno. Que obviamente nos reuniremos, sí. Tendremos unas reuniones que son muy importantes. Hemos dejado claro que no vamos por modas, y no hagáis mucho caso a las encuestas”.

Sobre el perfil del nuevo preparador, Vázquez ha indicado que primero deberá cuadrar “con la idiosincrasia, que sea buena gente, a pesar de firmar profesionales. Pero sí, hay un prototipo personal de entrenador que cuadra con la gente". "Nadie duda de que a nivel personal acertamos con Vicente y su cuerpo técnico”.

“Cada uno tiene unas circunstancias y hay varios perfiles. A Jagoba lo fichamos respetando que se jugaba el playoff en Valladolid y un día después nos fuimos a Cintruénigo y lo fichamos. Hay que respetar la temporalidad de entrenadores que estén con otros clubes”, dice sobre el próximo entrenador, entre los que suena con fuerza Alessio Lisci, quien todavía no ha terminado la temporada con el Mirandés en Segunda.

Respecto al adiós de dos futbolistas que terminan contrato el próximo 30 de junio, ha comentado que no continúan ni José Arnaiz ni Rubén Peña y, en cuanto a Pablo Ibáñez ha manifestado: "Ha tenido un comportamiento ejemplar y ha participado para ayudar a estar donde estamos. Cambió de agentes y lo que no voy a hacer es darles una oferta diferente. Matizamos alguna situación y tampoco llegamos a un acuerdo. Tampoco voy a tolerar que se diga que le ofrecimos el salario mínimo, porque es una mentira como la catedral de Burgos”.

Finalmente, sobre el recurso ante el TAD por la supuesta alineación indebida de Iñigo Martínez en el partido contra el Barcelona, que en caso de darle la razón podría meter a Osasuna en la Liga Conferencia a costa del Rayo Vallecano, dijo: "No lo hacemos para fastidiar a nadie".

"Enhorabuena al Rayo y a Íñigo, con quien sabéis la relación que tengo. Es defender lo que es tuyo. Si consideramos que era una causa justa hace un mes, independientemente de la clasificación, se continúa”. EFE

le/mg/og