Aitor García, “convencido” de salvar a Anaitasuna

Pamplona, 29 may (EFE).- El capitán de Helvetia Anaitasuna, Aitor García, se muestra “convencido” y “positivo” de lograr la permanencia en la última jornada en casa, mostrando el “sentimiento” y la “garra” que les ha llevado a no rendirse en ningún momento de la competición.

El conjunto navarro es penúltimo con 17 puntos, a una unidad de Puente Genil (14º) y Huesca (13º). Por detrás, Benidorm iguala a Anaitasuna en puntos, por lo que los chicos de Quique Domínguez deberán ganar a Cangas y esperar un tropiezo pontanenses u oscenses.

“De momento estoy tranquilo. No pienso mucho ni en lo que ha pasado anteriormente ni en lo que puede pasar. En general, nos estamos centrando bastante en preparar el partido y no pensar en otros resultados”, dice García a EFE sobre una jornada final en la que no depende de ellos mismo para salvar la categoría.

El portador del brazalete asegura que lo primero será “ganar el partido”, ya que, de no conseguirlo, el resto de la jornada no servirá “de nada”. “Lo que pase en otros pabellones nos da igual”, añade el pivote de 24 años.

“Estamos bajando el volumen de trabajo para llegar bastante bien física y mentalmente”, dice sobre la semana de entrenamientos que comenzaron ayer. “Estamos ahí metidos, pero hemos hecho muchas cosas bien este año. Evidentemente, algo mal hemos hecho, pero en los últimos resultados se ve que el juego del equipo ha sido bueno”, continúa.

Tranquilos por la labor realizada hasta la fecha: “No se nos puede achacar nada, son pequeños detalles. A todo el mundo nos gustaría meter ese balón y que no se nos escurriera de las manos. Si hubiéramos sacados tres puntos más no estaríamos en esta situación, pero esta es la que es y ya no queda otra que seguir y morir con lo que hemos hecho hasta ahora”.

Tilda de “clave” saber manejar la ansiedad ante un Cangas ya salvado: “Va a ser inevitable que estemos un poco nerviosos y ansiosos de ganar el choque, pero el partido no se va a resolver ni en la primera parte ni nada por el estilo”.

“En el vestuario no se habla mucho. Te llega de todos lados, pero no soy de hacer números ni de pensar. Es la última bala y es cierto que puedes estar un poco más al tanto de qué tienen que hacer los rivales directos”, apunta sobre los encuentros que disputarán a la misma hora Puente Genil y Huesca.

Últimos días de Quique Domínguez en el banquillo verdiblanco con la difícil papeleta de la salvación en juego: “Ha vivido esta situación varias veces, descendiendo o manteniendo la categoría. Esa experiencia nos transmite tranquilidad y la apariencia es que está tranquilo”.

“Me gustaría terminar con una victoria. Obviamente también que se diesen todos los resultados y que nos salvásemos directamente. Lo que depende de nosotros, terminar con dos puntos y dando esa imagen de equipo que tanto hemos dado y que no nos hemos separado en ningún momento”, finaliza. EFE

