Osasuna Magna Xota llega con ambición al primer partido del Play Off

Pamplona, 28 may (EFE).- El entrenador de Osasuna Magna Xota, Miguel Hernández, ha asegurado que su equipo llega con ambición al primer partido de los Play Off por el título de liga contra el Islas Baleares Palma Futsal, tricampeón de la Champions.

El conjunto navarro jugará este jueves a las 19:30 horas la ida de los cuartos de final en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix y disputará el segundo partido en Anaitasuna el domingo a las 12:00 horas.

El entrenador no ha podido evitar emocionarse en una rueda de prensa que ha coincidido con el anuncio de la despedida del jugador Toni Escribano, quien abandonará el club al final de la temporada.

Hernández ha valorado la vuelta a los Play Off, una fase de la competición que desde hacía cinco años no alcanzaba, como un logro “súper emotivo” y ha comentado el momento por el que pasan los suyos.

“El equipo está súper redondo, ilusionado y ambicioso. Sé contra quien jugamos, es un reto espectacular, pero este club ya ha tenido retos de estos y los ha superado”, ha afirmado Hernández.

El técnico ha asegurado que van apostar por su juego, que, como ha expresado, “no es un día para inventar nada”, y ha avisado de que el rival tendrá que sacar lo mejor de él para pasar a la siguiente ronda.

Osasuna Magna aterrizará en una pista cuyo equipo local no ha conocido la derrota a lo largo de la presente temporada, aunque Hernández ha manifestado que “siempre hay una primera vez para todo” y ha reconocido que se tratará de uno de los partidos más duros de su carrera y de la plantilla.

En cuanto al desarrollo del partido, el entrenador ha valorado la contraposición de estilos entre ambos conjuntos, asegurando que se trata de un hándicap para los dos.

Con independencia del resultado, Hernández ha valorado esta temporada de manera muy positiva y ha dicho que ahora es momento de poner el broche.

“Ahora no nos vale solo con entrar, queremos competirla. Se lo digo muchas veces a los jugadores. Esto es una inversión en ser mejores y todos los días trabajamos para ello”, ha declarado.

Además, Hernández ha reflexionado acerca de la evolución del club en estos cinco últimos años que se ha sobrepuesto a las dificultades: “Era cuestión de tiempo y están empezando a salir brotes. Es bonito porque la ciudad mama mucho el fútbol sala y el domingo va a ser una fiesta”.

Antes de Hernández, Escribano ha comparecido ante los medios para hablar de su despedida y ha valorado sus cincos años en el club.

“Me quedo con lo que he crecido a nivel personal, vine siendo un niño y no sé si me voy siendo un hombre, pero he madurado”, ha compartido el jugador.

Escribano ha agradecido al club por su apoyo, especialmente cuando se lesionó en su segunda temporada.

“Me dieron esa importancia y esa ilusión de querer recuperarme”, ha expresado. En este sentido, el jugador ha asegurado que deja una parte de él en el Xota y que “siempre seré verde”.

En cuanto a la eliminatoria, Escribano ha puesto en valor la importancia de este primer partido al tener que jugar la vuelta en casa, donde espera que la afición apriete el domingo.

El jugador ha asegurado que su cabeza solo está centrada en el partido, los primeros Play Offs de su carrera, y que completa su paso por el Xota. EFE

