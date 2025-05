Nico Melamed: "Tenemos una final y vamos a afrontarla con la máxima ambición"

Almería, 28 may (EFE).- El centrocampista del Almería Nico Melamed calificó este miércoles como "una final" el partido que su equipo tiene este domingo en casa ante el ya descendido Tenerife, en la última jornada de la fase regular de LaLiga Hypermotion, por lo que lo afrontan "con la máxima ambición" para sellar su clasificación para la promoción de ascenso.

La U.D. Almería ocupa la sexta posición en la tabla con 66 puntos y, con uno más que el Granada, aseguraría ese objetivo con un triunfo ante los tinerfeños en un encuentro en el que Melamed dijo que, una vez cumplida su sanción de dos partidos por la roja que vio al final del choque contra el Cádiz, se reincorpora al equipo con "muchísimas ganas" de aportar.

Sobre su expulsión, reconoció que le llegó en un momento de gran forma personal, con lo que le dolió especialmente, y que no supo "gestionar la tensión del momento, fue fruto de la frustración por querer ganar como fuera", y añadió que en estas dos semanas ha vivido los encuentros del cuadro rojiblanco "como el mejor aficionado posible", pero también con "nervios".

"He animado al equipo con todo. Ahora, no podemos centrarnos en si el Tenerife ha bajado o no, hay que dar nuestra mejor versión", recalcó el futbolista catalán, quien subrayó que el vestuario sabe que no deben confiarse, sino mantener la intensidad, pues "el beneficio que tiene ganar este partido es tan grande que da igual a quién" se enfrenten.

El centrocampista del Almería admitió que no ha sido una campaña lineal para él ni para el equipo y explicó que pasó "una etapa en la que no estaba dando" su "mejor versión", si bien ahora, con el trabajo y el apoyo del entorno, se siente "muy bien, con muchísima confianza", y sabe que "es el mejor momento de la temporada para demostrarlo".

También resaltó la mejoría colectiva de su equipo en el aspecto defensivo, pues "sin defensa" no son "nada", y añadió sobre su experiencia reciente en la promoción de ascenso -subió la pasada liga con el Espanyol- que "entrar en el 'playoff' es como una competición aparte, cada jugada es tan importante como la historia de cada uno".

El barcelonés emplazó a sus compañeros a "disfrutar al máximo cada partido, porque ascender cambia la vida para muchos", se centró en este encuentro decisivo ante el Tenerife y eludió especular con posibles rivales, ya que le "da igual" con qué adversarios podrían cruzarse porque en todos los casos lo afrontarán "como una final".

"Si seguimos de esta manera, con el motor que nos da esta afición, que nos lleva en volandas, seguro que va a ser todo mucho más fácil", aseveró Nico Melamed. EFE

jmt/cc/lm