IU exige al PSOE forjar rápido un gran acuerdo para aprobar de inmediato el embargo de armas a Israel en el Congreso

IU ha reclamado al PSOE que se incorpore cuanto antes a un gran acuerdo político en el Congreso para aprobar la proposición de ley para el embargo de compraventa de armas con Israel sea "efectivo de inmediato".

A su vez, ha recalcado que su formación exigirá que se incluya en esta normativa un protocolo para inspeccionar y retener de buques y aviones que estén en tránsito por el territorio español con destino al país hebreo.

En un comunicado, el portavoz parlamentario de la formación se ha mostrado satisfecho de que el PSOE y Sumar aprobaran en la Mesa del Congreso la tramitación urgente de la iniciativa, tras su admisión a trámite la semana pasada.

No obstante, Santiago ha advertido de que una vez resuelta esta cuestión formal toca hablar de contenido, y por ello insta al PSOE a "sumarse cuanto antes al gran acuerdo que trabaja ya la izquierda alternativa con varios grupos para que el embargo de material bélico a Israel con carácter de ley tenga un alcance efectivo, inmediato y real".

"De no hacerlo así los máximos responsables del PSOE, también los que están en el Gobierno, no solo quedarán en evidencia sino que demostrarán en la práctica que su verdadera intención no era aprobar el cambio legal imprescindible para acabar con el genocidio que el régimen extremista de Israel perpetra contra el pueblo palestino", ha lanzado.

De la misma forma, Santiago ha explicado que ante la negativa del PSOE a aplicar un protocolo de inspección e incautación de material que poten busques y aviones que pasen por territorio español con material armamentístico, van a pedir incluirlo en esta ley durante la tramitación parlamentaria.

Finalmente, Santiago ha denunciado que "el genocidio continúa implacable" en Gaza y que "no sobra tiempo ni siquiera para una tramitación parlamentaria de urgencia". "No queremos ni aceptaremos ni el más mínimo retraso formal, ni tampoco excusas de contenido, más después de que ya hace meses existe el compromiso por parte del Gobierno de no comprar ni vender armas a Israel, lo que supone una resolución del Consejo de Ministros con carácter de acuerdo de obligada aplicación", ha concluido.