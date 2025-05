Gelabert expresa su deseo de continuar en el Sporting

Gijón, 28 may (EFE).- El centrocampista del Sporting César Gelabert confirmó su voluntad de "seguir" en el equipo, si bien se mostró consciente de que "es una decisión que debe tomar otra gente", en referencia a la negociación que debe mantener el club con el Toulouse, conjunto francés con el que mantiene contrato en vigor.

De hecho, sobre su situación contractual, Gelabert apuntó que desde Francia le han comunicado que el 1 de julio, de momento, debe de "estar de vuelta en Toulouse", aunque aseguró desconocer más detalles.

“Es lo único que voy a responder porque no sé nada más”, zanjó el mediapunta, que reconoció que le gustaría que el verano "no se hiciera largo y que se resolviera cuanto antes", pero asumió que probablemente no será así, contando con que "los mercados suelen decidirse al final".

En ese sentido, el palentino reconoció haberse visto “más veces en esta misma situación” e, igualmente, aseguró sentirse "muy tranquilo" al respecto y estar "pensando en el partido de Ferrol, no en lo que atañe al mercado".

Sobre esta temporada en Gijón, Gelabert subrayó que tanto él como su entorno han estado “muy, muy contentos” en el club y la ciudad, tras afirmar que se trata de "un gran proyecto y con un gran grupo de jugadores", motivo por el cual le gustaría continuar.

El mediocampista ofreció este miércoles una rueda de prensa tras ser galardonado como el mejor jugador del mes de abril del conjunto rojiblanco, un rendimiento que el propio futbolista consideró al alza, al valorar su crecimiento futbolístico bajo la dirección de Asier Garitano y reconocer que con él juega "con más libertad en la mediapunta", sintiéndose "mucho mejor y más liberado”.

El futbolista también se mostró agradeciendo a sus compañeros del ataque por poder ser decisivo "filtrando pases y haciendo goles", algo que le costó, a su juicio, en el primer tramo de la temporada.

El primer equipo del Sporting volvió al trabajo en Mareo en su preparación de la última jornada del campeonato ante el Racing de Ferrol (A Malata, sábado a las 16:15 horas) con una sesión de entrenamiento en la que Garitano no pudo contar con Kevin Vázquez, Olaetxea y Dubasin, que se ejercitaron de forma individual, además de Bernal, que continúa con su proceso de rehabilitación.

Por su parte, Jordy Caicedo entrenó de forma parcial con el grupo. EFE

