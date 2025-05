El Gobierno tiene 30 días naturales no prorrogables para decidir sobre opa BBVA a Sabadell

Madrid, 28 may (EFE).- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado este miércoles que el Consejo de Ministros cuenta con un plazo de 30 días naturales para decidir si autoriza o no la opa de BBVA a Sabadell, período que no es posible dilatar.

En una entrevista en el programa "Hoy por Hoy" de la Cadena Ser recogida por EFE, Cuerpo ha indicado que, una vez que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido su informe, centrado en cuestiones de competencia, al Gobierno le corresponde analizar el impacto de la operación en temas de interés general.

Entre ellos, ha mencionado el empleo, la inclusión financiera o la cohesión territorial, además de referirse al mantenimiento de flujos de crédito a pymes que sólo una entidad financiera "muy aterrizada" en el terreno puede abordar.

Sobre la opinión de la Comisión Europea (CE), que ayer manifestó que no apreciaba razones para que el Gobierno bloquee o rechace la operación, Cuerpo ha dicho que confía en que "no haya ningún tipo de conflicto", ya que el marco legal nacional está en línea con la normativa europea. EFE