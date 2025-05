Óscar López ve "muy flojo" al PP en el Senado y asegura que se comporta como la "mafia": "Se parece mucho"

El ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López, ha calificado este martes de "muy flojo" el trabajo de los senadores del PP y ha acusado a los 'populares' de comportarse como la "mafia". "Se parece mucho a lo que hacen ustedes", ha asegurado.

Así lo ha hecho en la sesión de control al Gobierno en el Senado, al ser preguntado por el senador del PP Severiano Cuesta si comparte que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "insulta por tierra, mar y aire a los españoles".

"Flojo, muy flojo", ha contestado el ministro a la intervención del senador 'popular', al que ha afeado que es una "pérdida de tiempo" hacer ese tipo de preguntas.

López ha criticado que el PP no aplauda que el Gobierno ha estabilizado empleos, ha ayudado a empresas o que España sea una de las siete primeras fábricas de inteligencia artificial de la Unión Europea, según ha enumerado.

"Eso es a lo que se dedica este ministro y ustedes no tienen ni idea, porque no tienen ni idea de por dónde va el mundo, están en otra cosa", ha espetado.

Dicho eso, López ha recriminado a Alberto Núñez Feijóo que califique de "mafioso" al Gobierno del PSOE. En concreto, el líder del PP ha anunciado acciones judiciales por las, a su juicio, "prácticas mafiosas" del PSOE contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Y yo le quiero decir que mafioso es el que amenaza a los periodistas y financia a los agitadores, como hace el Partido Popular. Mafioso es quien cobra sobresueldos en dinero negro, quien se carga al líder de su partido por denunciar la corrupción, quien defrauda a Hacienda con facturas falsas para financiar un ático. Eso es mafioso. Mafioso es repetir vacaciones un año y otro año con un narco. Eso es mafioso. Eso es lo que hace la mafia, y se parece mucho a lo que hacen ustedes", ha replicado.

El ministro, que ha dicho que rechaza los insultos en política, ha pedido lo mismo a Feijóo y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, así como que condenen "los ataques a 150 sedes socialistas".

Por su parte, el senador del PP ha asegurado que López lleva "difamando sin pudor a los familiares de Ayuso" desde que dirige el PSOE-M, así como el Gobierno a los españoles.

"No han parado de insultar. Me refiero con los ataques que hacen a la inteligencia de los españoles. No han parado de mentir desde su llegada al poder y eso es el peor de los insultos que se le puede realizar a nadie", ha expuesto Cuesta, para reclamarles que convoquen elecciones.