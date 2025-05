Esperanza Aguirre cree que Illa se ha vuelto independentista: "Toma posesión y quita la bandera de España"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha vuelto independentista por su dependencia de ERC para gobernar: "Toma posesión y quita la bandera de España".

"En su toma de posesión oficial estaba la bandera catalana, la senyera, que me parece estupendo, y quita la bandera de España", ha dicho en una entrevista este martes en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, preguntada por su opinión del presidente catalán.

En su opinión, el independentismo gobierna Cataluña "por la puerta de atrás", como sucede, a su parecer, en el Gobierno de España, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diga que no es así.

"Es como Pedro Sánchez. Usted pregúnteme si Pedro Sánchez quiere la independencia. Le da exactamente igual. Él lo que quiere es seguir en la Moncloa. Eso es lo que quiere. Y cuanto más débil está, más fácil tienen conseguirlo", ha sostenido.

CONGRESO PP

Sobre el congreso del PP de julio, ha mostrado su apoyo al actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, de quien cree que es "sin ninguna duda" el líder que necesita ahora el PP, al que le ha pedido dar la batalla cultural.

Ha explicado que se reunió con él para sugerirle que creara un "gobierno en la sombra" para hacer oposición al Gobierno de España, y que no le dijo que no a la propuesta, por lo que confía en que lo impulse tras el congreso.

Preguntada por liderazgos alternativos al de Feijóo y por el papel de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado "el líder nacional ahora mismo es Feijóo".

"Es el que se va a presentar a las elecciones, y yo desde luego apoyo a Feijóo. En el futuro, ¿vendrá Díaz Ayuso? Pues como es muy joven, nadie puede decir. Yo hice al revés que ella, pasé de la política nacional a la autonómica, pero a lo mejor ella querrá dar el salto".

GESTIÓN DE LA DANA

Se ha referido también al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y a su gestión de la dana, afirmando textualmente que no estaba dónde tenía que estar; y, preguntada por si debe dimitir, ha dicho que es su decisión y que ella, en su misma posición, probablemente sí lo hubiera hecho porque ella es "muy de dimitir".

"Yo soy la reina de las dimisiones, he dimitido tres veces, de puestos muy importantes en política, pero es que la dimisión es una decisión personal. Y cuando uno es presidente y no tiene mayoría --porque yo he tenido siempre mayoría absoluta--, es una cosa que tiene que decidir él", ha valorado.