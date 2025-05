Albares defiende que el embargo en la venta de armas a Israel es "lo mínimo, lo fácil y lo lógico"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha vuelto a defender este lunes la necesidad de imponer un embargo en la venta de armas a Israel, esgrimiendo que es "lo mínimo" que se puede hacer para parar la guerra en Gaza, al tiempo que ha animado a la UE a la adopción de sanciones individuales contra quienes obstaculizan la solución de dos Estados.

Como ya hiciera la víspera con motivo de la reunión euroárabe de una veintena de países que tuvo lugar en Madrid, ha puesto sobre la mesa la opción de frenar todas las ventas de armas a Israel, en lugar de imponer un embargo total que supondría también suspender las adquisiciones de armamento a este país, uno de los más punteros en la industria de la defensa.

"Soy consciente de la relación de fuerzas dentro de la Unión Europea y de la comunidad internacional", ha admitido y por tanto "más modesto" en cuanto a su petición, conformándose por ahora en el embargo en la venta de armas porque Oriente Próximo "lo último que necesita son armas en estos momentos".

"Yo creo que es lo mínimo, yo creo que es fácil, yo creo que es lógico y sobre todo es acorde con las convenciones internacionales que todos los que estábamos ayer en torno a la mesa hemos firmado", ha esgrimido.

Entre los asistentes a la reunión Madrid+ estaban países como Francia, Alemania o Reino Unido, que no han reconocido al Estado palestino, así como países árabes como Arabia Saudí o Qatar que tampoco han hecho lo propio con Israel.

HAY QUE SER VALIENTES

"Hay que ser valientes, hay que tomar medidas. El embargo de venta de armas Israel es una de ellas para que todo el mundo tome conciencia del horror que está ocurriendo y todos tenemos que ser valientes, también Israel, y avanzar" hacia la solución de dos Estados como vía para una paz definitiva.

En una entrevista posterior en TVE, recogida por Europa Press, ha sostenido que constituye "una violación gravísima del Derecho Internacional Humanitario" el que se impida la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, "bombardear hospitales, bombardear las sedes de las Naciones Unidas, al personal humanitario, al personal sanitario".

Los gazatíes, ha sostenido Albares, "no tienen que depender de la caridad o de la buena voluntad de Israel" para poder recibir ayuda humanitaria. "Tienen derecho a la alimentación, es un derecho humano básico. Retener ayuda humanitaria, impedir que la ayuda humanitaria llegue a la población, es uno de los tipos que está tipificado en la convención contra la prevención y la sanción del género", ha recordado.

ADOPCIÓN DE SANCIONES INDIVIDUALES EN LA UE

Así las cosas, ha defendido nuevamente la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel en base al artículo 2 que exige el respeto de los Derechos Humanos y la adopción de sanciones individuales contra quienes obstaculizan la solución de dos Estados.

El jefe de la diplomacia ha recordado que España ya tiene una lista de 13 colonos sancionados y que la UE también adoptó una medida similar posteriormente y ha lamentado que no se haya podido ir más allá ante la falta de unanimidad.

"Desgraciadamente, y no me explico por qué, porque para nosotros es muy claro, hay países europeos que no ven o no quieren ver que lo que ocurre en Ucrania, por los mismos principios o por las mismas razones, es exactamente igual a lo que está ocurriendo en Gaza", ha lamentado.

Con todo, ha puesto en valor que la postura española, que en ocasiones ha actuado en solitario o con el apoyo de países como Irlanda, "cada vez más empieza a ser el consenso dentro de la Unión Europea" aunque el camino pueda estar pareciendo "largo".