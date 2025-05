Abascal replica a Feijóo que también quiere gobernar en solitario pero el panorama actual no lo permite y hay que pactar

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha contestado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que él también quiere gobernar en solitario, pero que el panorama actual no arroja mayorías y son necesarios los pactos.

Así lo ha hecho Abascal en una entrevista concedida a Telemadrid, recogida por Europa Press, en respuesta a Feijóo, que previamente había asegurado que su objetivo es lograr diez millones de votos en las próximas elecciones generales para no necesitar apoyos y haber apelado a los votantes de Vox para conseguirlo.

"Si queremos que haya un cambio de Gobierno y que Sánchez se vaya, si usted coge una papeleta del Partido Popular, lo habrá. Y si coge otra papeleta que también pretenda que Sánchez se vaya, pues puede ocurrir una carambola y que no se vaya, como nos pasó la otra vez (el 23J de 2023) con cuatro diputados", ha dicho Feijóo.

Abascal, que ha tildado de "mentiras" las palabras de Feijóo, ha dejado patente que su deseo también es gobernar en solitario, pero ha apuntado al "problema" de que en el escenario político actual "el veredicto de las urnas no suele dar ese tipo de mayorías absolutas y, al contrario, suele pedir que se pacte".

FEIJÓO NO QUIERE LA ALTERNATIVA

El líder de Vox se ha referido a las recientes encuestas electorales, que coinciden en señalar que el PP ganaría las elecciones pero necesitaría el apoyo de Vox para acceder a La Moncloa, para asegurar que los sondeos muestran que hay "una mayoría alternativa" al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, ha asegurado que "no tiene confianza" en que Feijóo "esté dispuesto a asumir" esa mayoría alternativa.

A su juicio, no será Vox quien tome la decisión de gobernar o no con el PP, sino que lo hará el PSOE. "Si después de las elecciones le dice a Feijóo que quiere gobernar conjuntamente o que están dispuestos a apoyarle para que no entre Vox en el Gobierno, Vox no formará parte de la ecuación de Gobierno", ha señalado Abascal.

Por otro lado, ha mostrado su oposición a que los grandes partidos de España alcancen pactos de Estado en materias como defensa o política exterior. "No estoy a favor de los grandes pactos, que son los que nos han raído a la situación en la que estamos, estoy a favor de la alternativa", ha rematado Abascal.