Vox presentará un recurso ante la Junta Electoral por el aforamiento "fraudulento" del líder del PSOE en Extremadura

El jefe de la Delegación de Vox en Bruselas y coordinador Nacional Jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado este domingo que su partido presentará un recurso ante la Junta Electoral de Extremadura por el aforamiento del secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, procesado junto a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

En unas declaraciones en las puertas del Tribunal Supremo este domingo, Buxadé ha anunciado este movimiento de su partido ante lo que consideran un aforamiento "fraudulento".

Y es que, Miguel Ángel Gallardo ha recogido esta semana su credencial como diputado en la Asamblea de Extremadura, que es lo que le concede la condición de aforado. Dicha condición impide al juzgado de Badajoz que ha abierto la causa continuar con el proceso, de modo que ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura quien tiene que asumir esa competencia.

Para lograr ese aforamiento, Buxadé ha denunciado que el PSOE ha obligado a sus cinco candidatos a las elecciones regionales a renunciar a su condición para que el también presidente de la Diputación de Badajoz pueda acceder al aforamiento.

"Un auténtico fraude de ley, un abuso de derecho, un insulto a nuestra ley electoral y a la propia democracia", ha denunciado el jefe de la delegación europea de Vox. A renglón seguido, el coordinador Nacional Jurídico del partido ha denunciado la "red de corrupción política, económica, de control social, de control político y de vulneración de los derechos y libertades" que ha creado el Gobierno.

APOYO A LOS JUECES Y FISCALES POR EL PARÓN DE JUNIO

En la misma línea, Buxadé ha mostrado el apoyo de Vox a la convocatoria de jueces y fiscales para hacer un parón en junio por las reformas anunciadas por el Ejecutivo.

"Hay que apoyarles. Todos los abogados, todos los funcionarios, todos los españoles tienen que ser conscientes de que no se trata de proteger una posición de privilegio de jueces y fiscales, sino de defender a quienes han de garantizar nuestros derechos y libertades", ha argumentado. Buxadé ha aprovechado para ensalzar la figura de la acusación popular, que el PSOE quiere limitar mediante una proposición de ley.

En concreto, ha dicho que si no fuera por ella "ni el hermano de Sánchez estaría procesado, ni la mujer de Sánchez estaría investigada, ni estaría investigado Koldo, ni estarían investigados el resto de ministros en causas judiciales, ni por supuesto el fiscal general del Estado". Ante estas situaciones, Buxadé ha vuelto a urgir al Partido Popular a no pactar nada con el PSOE y no conceder al Gobierno de Pedro Sánchez "ni un segundo, ni un milímetro".