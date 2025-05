Temas del día de EFE Economía del lunes 26 de mayo de 2025

TURISMO PERSPECTIVAS

Madrid.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inuagura este lunes el XX Foro Hosteltur sobre la transformación estratégica de un sector que en España se encuentra en el mejor momento de su historia, con un récord histórico de llegadas de turistas en 2024 y de su gasto asociado.

SISTEMA PENSIONES

Madrid.- El Ministerio de Inclusión ha comenzado a negociar con los agentes sociales los cambios necesarios en el complemento de las pensiones por hijo para que no discrimine a los hombres, pero pueda seguir beneficiando a las mujeres que han visto perjudicada su carrera laboral por el cuidado de los hijos.

IMPUESTO BANCA

Madrid - El Ministerio de Hacienda apura los plazos para aprobar el modelo de liquidación del nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras, cuyo primer pago fraccionado tendrán que abonar a partir del 1 de junio.

TALGO RESULTADOS

Madrid - El constructor ferroviario Talgo presenta este lunes sus cuentas del primer trimestre tras el cierre de la Bolsa de Madrid, tal como comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pendiente de la venta del 29,77 % al consorcio que encabeza Sidenor y su presidente, José Antonio Jainaga, ya en periodo de prórroga.

RESIDENCIAS ESTUDIANTES

Madrid - Las residencias de estudiantes se han convertido en uno de los segmentos de inversión más atractivos en España, donde la oferta actual de camas apenas cubre el 16 % de la demanda.

UE AGRICULTURA

Bruselas - Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebran este lunes en Bruselas una reunión en la que debatirán sobre la situación de los mercados agrícolas, en un contexto marcado por los aranceles que ha impuesto Estados Unidos al club comunitario.

ASEAN CUMBRE

Kuala Lumpur - Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen hoy y mañana en Kuala Lumpur, un encuentro centrado en la ofensiva de Estados Unidos en materia comercial y arancelaria y al que se espera que asista el primer ministro chino, Li Qiang.

AGENDA INFORMATIVA

09:00h.- Madrid.- PRECIOS INDUSTRIALES.- El INE publica el Índice de Precios Industriales (IPRI) correspondiente al mes de abril (Texto) (Infografía)

09:15h.- Madrid.- ECONOMÍA SENIOR.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participa en el VIII Encuentro de Economía Senior para hablar del modelo de jubilación. ALL IN ONE MADRID -Plaza de Colón, 1.

10:00h.- Madrid.- BANCA MOROSIDAD.- El Banco de España publica la tasa de morosidad de las entidades de crédito a cierre de marzo.

10:00h.- Madrid.- CRIPTOMONEDAS ESTAFA.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio por la presunta estafa con criptomonedas de Arbistar. Audiencia Nacional, c/ Límite, s/n, San Fernando de Henares.

10:00h.- Madrid.- FRAUDE GASOLINAS.- Comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra una veintena de personas en torno a la empresa Hafesa Energía por un supuesto fraude fiscal en el IVA de hidrocarburos superior a 154 millones de euros. Audiencia Nacional, c/ Límite, s/n, San Fernando de Henares.

10:00h.- Barcelona.- BBVA SABADELL.- El sindicato UGT en Cataluña presenta un informe sobre el posicionamiento de la organización ante la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. Rambla del Raval, 29-35 (Texto)

11:00h.- Barcelona.- EMPRESAS HOLALUZ.- HolaLuz reúne en primera convocatoria a su junta general ordinaria de accionistas. Telemática.

11:00h.- Madrid.- GRAN CONSUMO.- Kantar Worldpanel presenta la edición de Brand Footprint 2025, el ránking de las marcas de gran consumo más elegidas en España, elaborado a partir de los datos sobre el comportamiento de compra de los consumidores españoles. (Texto)

11:00h.- Madrid.- ENERGÍA CONSUMO.- El INE difunde datos sobre la encuesta de consumos energéticos en 2023. (Texto)

11:15h.- Segovia.- SINDICATOS UGT.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, inaugura el II Congreso autonómico de su sindicato de Servicios Públicos. Hotel Puerta de Segovia. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- CLIMA EMPRESARIAL.- La Cámara de Comercio de España presenta las encuestas empresariales del Banco Mundial en España en un evento en el que participan el presidente de la Cámara, José Luis Bonet, y la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero. C/ Ribera del Loira 12 (Texto)

13:15h.- Madrid.- UE FINANZAS.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recibe a la comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, para hablar sobre la Unión de Ahorros e Inversiones, el impulso a la competitividad de la UE y la simplificación de la normativa del sector financiero y sobre las 14:00 horas comparecerán en rueda de prensa.

14:00h.- Madrid.- UE FINANZAS.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, comparecen en rueda de prensa tras una reunión para hablar sobre la Unión de Ahorros e Inversiones, el impulso a la competitividad de la UE y la simplificación de la normativa del sector financiero. Ministerio de Economía. Paseo de la Castellana, 162. (Sala F)

15:00h.- Madrid.- TURISMO PERSPECTIVAS.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inuagura el XX Foro Hosteltur sobre transformación estratégica Hotel Meliá Castilla. Poeta Joan Maragall, 43. Madrid

17:30h.- Madrid.- TALGO RESULTADOS.- Talgo publica los resultados obtenidos en el primer trimestre de 2025 después del cierre de la Bolsa de Madrid. (Texto)

19:30h.- Madrid.- VIVIENDA PP.- La vicesecretaria de Desarrollo sostenible del PP, Paloma Martín, pronuncia una conferencia sobre el plan de vivienda de su partido. Es presentada por el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Club Siglo XXI. Edificio Eurobuilding. Padre Damián, 23 izda.

19:30h.- Madrid.- INDITEX CEO.- El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ofrece una conferencia bajo el título "La fórmula de Inditex". Fundación La Caixa (por streaming). (Texto)

Europa

Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE, sobre la situación de los mercados agrícolas. (Texto)

15:00h.- Berlín.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, pronuncia un discurso en la Hertie School de Berlín sobre el papel de Europa en un mundo fragmentado. (Texto)

15:30h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El presidente del Bundesbank (banco central), Joachim Nagel, participa en el Foro de Europa de la cadena WDR sobre el tema "Whatever it takes".

16:15h.- Berlín.- UE TECNOLOGÍA.- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE) para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, interviene en la conferencia re:publica25 como parte de una charla informal sobre el tema de la regulación de las plataformas.

América

Buenos Aires.- ARGENTINA TURISMO.- Argentina publica este viernes sus estadísticas de turismo internacional correspondientes al mes de abril, después de que en marzo la cifra de visitantes extranjeros cayera un 25,3 % en comparación con el mismo mes del año anterior (Texto)

15:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de cuenta corriente de Brasil y las inversiones extranjeras directas en abril. (Texto)

Asia

Kuala Lumpur.- ASEAN CUMBRE.- Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen en Kuala Lumpur durante dos días, encuentro al que también se espera que asista el primer ministro chino, Li Qiang. (Texto)

Tokio.- JAPÓN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inicia la primera jornada de su viaje a Japón con una agenda que incluye encuentros en Tokio con empresarios catalanes y con autoridades catalanes, una visita a una exposición de Joan Miró y su participación en una cena por el Año Mundial de la Gastronomía Catalana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFECOM

