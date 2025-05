Julián Calero dedica el ascenso a las víctimas de la dana

Redacción deportes, 25 may (EFE).- Julián Calero, entrenador del Levante, dedicó el ascenso de su equipo a Primera división, nada más ganar al Burgos en El Plantío (2-3), a los damnificados por la dana que asoló parte de la provincia de Valencia el pasado octubre.

"Me acuerdo de la gente de la dana. No me puedo olvidar de ellos, lo que han sufrido y lo que están sufriendo. Va dedicado para ellos, para la gente de la dana", aseguró en el mismo césped del estadio burgalés.

El Levante se aseguró la vuelta a la máxima categoría del fútbol español al aventajar, a falta de una jornada, en cuatro puntos al tercer clasificado, el Oviedo. EFE