Albares defiende sanciones individuales, sin descartar a Netanyahu, y no vender armamento a Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este domingo que la UE debe ir un paso más allá y no solo suspender el Acuerdo de Asociación con Israel sino adoptar sanciones individuales contra quienes obstaculizan la solución de dos Estados, sin descartar a nadie, incluido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como imponer un embargo en la venta de armas.

En declaraciones antes del inicio de la reunión 'Madrid+', que congrega a representantes de una veintena de países y varias organizaciones internacionales, el ministro ha vuelto a condenar la ofensiva militar israelí sobre Gaza y a reivindicar que la solución de dos Estados es la única salida para la paz y la seguridad en Oriente Próximo.

Como ya ha venido haciendo en los últimos días, ha insistido en que ha llegado el momento de actuar y por tanto España va a poner "acciones concretas sobre la mesa". "Si la guerra no para, el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel (...) tiene que ser suspendido inmediatamente" conforme al Artículo 2 relativo al respeto de los Derechos Humanos, ha sostenido Albares.

Asimismo, ha defendido, "todos tenemos que poner en marcha un embargo de armas" ya que, a su juicio, "no puede haber venta de armamento a Israel" puesto que "Oriente Medio lo último que necesita en estos momentos son armas".

Y por último, ha añadido, "tenemos que revisar la lista nacional de sancionados individuales que tenemos cada uno de nosotros y también la Unión Europea para estar seguros de que no permitimos que aquellos que no quieren la solución de dos Estados, que todos sabemos que es la solución definitiva para conseguir paz y estabilidad para Oriente Medio, puedan triunfar".

Respecto a las sanciones, ha recordado que España ya ha impuesto sanciones a trece colonos israelíes y ha dejado claro que no descarta ninguna opción en cuanto a que puedan extenderse a responsables políticos, tras ser preguntado sobre si Netanyahu podría verse afectado.

"No descartamos ninguna", ha dicho el ministro, subrayando que lo que se busca precisamente es que la lista de sanciones individuales "vaya incluyendo a todos aquellos que no creen en la solución de dos Estados y además la imposibilitan con sus actos".

IMPULSAR SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS

Precisamente, ha explicado el jefe de la diplomacia, uno de los objetivos de la reunión de este domingo en Madrid es contribuir a "dar un nuevo impulso" a la solución de los dos Estados, que todos sabemos que es la solución definitiva para la paz y la estabilidad" en la región.

En este sentido, ha puesto en valor el que en ella participen, a nivel de ministros o con otros representantes de rango inferior, una veintena de países, entre los que figuran Alemania y Francia, así como otros europeos como Reino Unido, además de varios países árabes como Arabia Saudí o Qatar, e incluso Brasil.

Así, ha resaltado que se trata de países "con gobiernos de distintos signos" e incluso de distintos continentes pero que comparten los mismos principios: "Ninguno nos resignamos a que la violencia sea la forma natural de relacionarse entre palestinos e israelíes".

Albares ha aprovechado para recordar que el 28 de mayo se cumple un año del reconocimiento por parte de España de Palestina como Estado y ha animado a quienes aún no lo han hecho, entre los que figuran algunos de los países presentes en la reunión como Alemania, Francia, Portugal o Reino Unido, a que den el paso. "El tiempo también corre en contra del establecimiento de un Estado palestino realista y viable", ha advertido.

En este sentido, ha resaltado que cada vez son más los países que "se conmueven ante las imágenes que estamos viendo en Gaza" y que llegan a la conclusión de que "observamos una guerra sin sentido que no tiene ningún objetivo militar salvo que queramos convertir Gaza en un inmenso cementerio". "Cada vez más todos los países se convencen de lo que España está convencida desde hace mucho tiempo: No hay alternativa a la solución de dos estados", ha resumido Albares.

NO HAY ALTERNATIVA

"¿Cuál es la alternativa a la solución de dos estados? ¿Matar a todos los palestinos? Por supuesto no. ¿Deportarlos a no se sabe dónde? Pronto alguien planteará deportarlos ¿a la Luna? Por supuesto no. ¿Crear una especie de reserva para ellos, una especie de Batustán? No es posible", ha prevenido el ministro.

Así las cosas, ha querido dejar claro que lo que mueve a todos los participantes de la reunión es "parar esta guerra injusta, cruel, inhumana de Israel en Gaza, romper el bloqueo de ayuda humanitaria y avanzar definitivamente hacia la solución de dos Estados".

Albares ha insistido en que "no hay palabras para describir lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza" pero eso no quiere decir que "nos mantengamos en silencio", ha incidido, puesto que "el silencio en estos momentos es cómplice de esta masacre".

Con todo, en un mensaje dirigido al Gobierno de Netanyahu, ha recalcado que "por supuesto nada de lo que hoy hacemos aquí, nada de lo que diremos hoy aquí, va contra Israel y contra el Estado de Israel".

Al contrario, ha sostenido, todos los asistentes tienen en cuenta "la solicitud y las demandas legítimas de seguridad y de paz del pueblo de Israel" pero, ha agregado, "exactamente el mismo derecho a la paz y la seguridad lo tiene el pueblo palestino" y también exigen "la liberación incondicional de todos los rehenes que en estos momentos se encuentran en manos de la organización terrorista Hamás".