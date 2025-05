Diana Morant acusa a Mazón y a Vox de "insultar y silenciar" a las víctimas de la dana

València, 24 may (EFE).- La ministra de Ciencia e Innovación y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado este sábado que no hay miseria política más grande que "insultar y silenciar a las víctimas (de la dana) como hacen (Carlos) Mazón y sus socios de ultraderecha".

En la inauguración del congreso de los socialistas de la ciudad de València, en el que se va a ratificar a Pilar Bernabé como secretaria general, Morant ha calificado de "indecente clasificar a las víctimas por si son de derechas o de izquierdas, como está haciendo el Consell de Carlos Mazón", según fuentes del PSPV.

La ministra ha acusado al president de la Generalitat de “enchufar el ventilador para no reconocer que son unos inútiles que no hicieron nada para salvar la vida de la gente” el pasado 29 de octubre, y ha asegurado que ella quiere ser la próxima presidenta de la Generalitat "para estar donde hay que estar, que es asumiendo mis responsabilidades y proteger a la gente, y no escaparme ni de huir de ellas”.

Se ha preguntado “cómo puede ser que quienes estén sentados en puestos de responsabilidad no hicieran nada para proteger las vidas” y ha insistido en que el día de la dana Mazón "no estaba donde tenía que estar y ahora tiene tanta agenda oculta que es incapaz de hacer nada: lo único que hace es irse a Madrid a pactar con la ultraderecha para negociar su sillón y salvarse a él mismo".

Ha manifestado que, ante "un Consell desaparecido, el real y verdadero gobierno que tienen los valencianos y valencianas es el de Pedro Sánchez, un gobierno que se acuerda de las víctimas, de las empresas y de sus trabajadores".

Morant ha pedido defender a Pedro Sánchez "frente a aquellos que le persiguen y crean infamias y basura”, y ha indicado que lo hacen porque "no soportan" que los socialistas gobiernen España.

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE de la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha pedido a la militancia del partido "alzarse con toda la fuerza como la alternativa de izquierdas frente a la coalición negacionista del PP y Vox" en el Ayuntamiento de València.

Bernabé, también delegada del Gobierno, ha afirmado en su intervención en el Congreso del PSPV de València que se celebra en el polideportivo de La Petxina que el PSPV es "la fuerza de una mayoría social que va a ganar más justicia, derechos e igualdad para la ciudad porque merece más", han informado fuentes socialistas.

Ha asegurado que cuando el PSPV ha gobernado el ayuntamiento lo ha hecho "con la cabeza alta, con las manos limpias, con la conciencia tranquila, con los pies firmes en el suelo y la mirada puesta en el futuro", y ha recordado la gestión del último Gobierno de Compromís y PSPV, este partido de la mano de Sandra Gómez.

Para la secretaria general, el PSOE es hoy "el partido que representa a la verdad y que se contrapone al PP y a la mentira" y, por ello, "nunca más esta ciudad va a mirar a otro lado y no vamos a permitir tener una alcaldesa que representa lo que es la derecha de toda la vida y que en el momento más terrible, cuando 17 vecinos perdieron la vida, hizo lo que hace el PP: guardar las vergüenzas bajo el felpudo”.

Bernabé ha anunciado una Secretaría de la Reconstrucción de la dana con mirada metropolitana porque València "nunca más va a mirar a otro lado. Y lo hacemos para honrar a quien más ha sufrido".

Ha defendido el trabajo de fiscalización del portavoz municipal socialista Borja Sanjuan y que continuará hasta las próximas elecciones, y ha dicho dirigiéndose al PP: “Sé que no me quieren en València, pero van a tener Pilar para rato porque saben que València la va a ganar Pilar Bernabé”.

En el congreso han intervenido los representantes de los sindicatos CCOO PV y UGT-PV, Ana García Alcolea y Tino Calero, respectivamente, quienes han incidido en la necesidad de aglutinar una mayoría de izquierdas para recuperar València. EFE

(foto)