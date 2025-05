Aitor Esteban critica la "ofensiva" del PP contra el PNV y cree que solo Sánchez puede decir cuándo acaba la legislatura

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha criticado la "ofensiva" del PP en contra de su partido, con la que parece "opositar" para que la formación jeltzale no le apoye, y ha advertido de que, con Vox "en la ecuación", solo Pedro Sánchez "puede decir cuándo acaba la legislatura". Además, ha afirmado que ve "difícil que pueda haber Presupuestos Generales del Estado", y ha añadido que "en ningún sitio se dice" que, si no presentan, "haya que dimitir".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a la actual situación política en el Estado y ha asegurado que, "tal como están las mayorías, aquí el que va a decidir cuándo se acaba la legislatura es el presidente Sánchez" porque mientras Vox esté "en la ecuación, ahí no hay nada que hacer".

Según ha recordado, es precisa una mayoría absoluta para sacar adelante una moción de censura, "y hace falta Vox". "Y yo ahí no lo veo", ha dicho.

Además, según el presidente de la formación jeltzale, el PP "parece que está en una ofensiva en contra del PNV", con asuntos como la memoria democrática, su oposición "por tierra, mar y aire a la legislación en vigor para que pueda haber una selección vasca en el tema de pelota" o su postura contraria a la foralidad "en el tema de secretarios interventores".

"Llevan una tras otra. Yo creo que están opositando a que el PNV no les apoye. Pues ellos sabrán, pero en realidad, estando el elefante en el garaje, que es Vox, aquí el único que puede decir cuándo acaba, es Sánchez. Yo no sé qué es lo que va a pasar, ya no hago apuestas", ha manifestado.

Preguntado por si cree que hay "una operación" con intención de "acabar por tierra, mar y aire" con el actual Gobierno de España, Aitor Esteban ha apuntado que, "salvo los medios públicos, y esto diré parcialmente, los otros medios responden a un punto de vista y a una ideología", por lo que la información "se puede dar de una manera y de otra".

No obstante, cree que no se trata solo "del tema mediático", sino que en otros ámbitos, como "altos funcionarios, también de la judicatura, etc, hay cosas que sorprenden". "A partir de ahí si hay operación orquestada, y es cada uno que haga lo que pueda como decía Aznar, o no, no lo sé. Sí es verdad que, al final, la política se ha acabado convirtiendo más en el espectáculo que hay alrededor o los juicios o las denuncias, que en el día a día del Parlamento", ha señalado.

PRESUPUESTOS GENERALES

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, ha afirmado que, mientras los negoció, como portavoz del PNV en el Congreso, el acuerdo "estaba bastante avanzado", aunque sin cerrar por quedar pendientes "un par de flecos algo complicados" pero que "se podían haber solucionado".

Sin embargo, "otros grupos no entraban a eso", existía "mucho marcaje entre los partidos catalanes y había otras cosas en juego", y Podemos estaba "en una posición de marcar perfil, de separarse". "Todo eso llevó a que, al final, no se tire adelante", ha indicado.

A su juicio, aunque tenía "alguna esperanza hace unos meses", cree que, "en estos momentos, sinceramente es difícil que pueda haber Presupuestos".

Sobre si debiera o no tener consecuencias, ha afirmado que "la teoría te dice que un Gobierno que no puede tirar los presupuestos adelante presenta la dimisión o una cuestión de confianza tal" pero "esto no se ha producido una y otra vez".

"Entonces, como no hay tampoco una obligación legal, yo siempre suelo decir: las PNL están muy bien, pero lo que no vaya al boletín no vale. Yo, si llego un acuerdo intento que sea de boletín", ha añadido.

Aitor Esteban ha afirmado que "hoy por hoy, en ningún sitio se dice que cuando no haya presupuestos haya que dimitir o haya que convocar elecciones". "Por lo tanto, estamos en una situación atípica, no normal desde el punto de vista de la teoría del derecho constitucional, pero yo veo que va a ser así", ha concluido.