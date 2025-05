Vox saluda la apertura del juicio al hermano de Pedro Sánchez y tilda el caso de "ramificación del caso PSOE"

Vox ha celebrado la apertura del juicio oral contra David Sánchez, el hermano del presidente, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, y ha tildado el caso de "ramificación del caso PSOE".

El partido que preside Santiago Abascal ha indicado que afronta el juicio "con el deseo de que se conozca toda la verdad" y "se depuren responsabilidades".

Así, ha recalcado que el de Sánchez es el Ejecutivo "más corrupto de la Historia" y ha asegurado que "no hay un solo día en el que uno de sus escándalos no sacuda las noticias".

"Para prueba, los casos que se encuentran judicializados: 'Hidrocarburos', 'caso Begoña', 'caso mascarillas', 'caso Koldo', 'caso David Sánchez': todo son ramificaciones del caso PSOE", ha afirmado el partido. En esta línea, ha agregado que "el Gobierno está dispuesto a lo que haga falta para permanecer un rato más en Moncloa y evitar el banquillo de los acusados".

Vox ha aprovechado la apertura del juicio oral al hermano de Sánchez para trasladar su esperanza de que el PP, "por fin, sea consciente y acepte que tiene que romper todos sus pactos con el PSOE". Desde Vox no sabemos qué tiene que pasar para que el PP asuma que con el PSOE no hay nada que hablar ni negociar y cualquier amago de negociación no es más que darle otro balón de oxígeno a este Gobierno corrupto y toda su banda", ha rematado.