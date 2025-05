Podemos reafirma que solo estará en candidaturas que se "opongan frontalmente" al Gobierno "de la guerra"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha reafirmado que Podemos aboga para el próximo ciclo electoral por constituir "candidaturas de la paz" que se opongan "frontal y radicalmente" al "régimen de guerra" en el que, a su juicio, se ha metido el Gobierno central.

Todo ello en un contexto en el debate sobre la unidad de la izquierda alternativa de cara a los próximos comicios, dado que el año que viene se convocarán en Andalucía y Castilla y León.

Precisamente IU ha propuesto en Andalucía un sistema de primarias conjuntas con censo compartido y quiere que durante junio esté clarificado qué partidos quieren formar parte de una lista de unidad, como la coalición 'Por Andalucía'.

Los morados, por medio de su secretaria general, instaron a las fuerzas de izquierda que están en el Ejecutivo que tendrán que elegir entre confluir con ellos o seguir en el Gobierno de coalición, al que recriminan entrar en una espiral belicista a cuenta de la subida de gasto militar.

"PODEMOS NO ESTARÍA EN EL GOBIERNO DE LA GUERRA"

"Podemos no estaría en el Gobierno de la guerra en el que se ha convertido lamentablemente el Ejecutivo central. Eso lo tenemos muy claro, Podemos no estaría en este Gobierno de la guerra", ha insistido Fernández, que ha aclarado a renglón seguido que él no se va a pronunciar sobre lo que tienen que hacer otras organizaciones políticas.

Fernández se ha vuelto a oponer a las "políticas belicistas" que ha reprochado al Gobierno y ha advertido al respecto de que no se puede es estar en misa y repicando.

"Si uno apuesta por la paz tiene que estar radicalmente en contra de las políticas que está desarrollando ahora mismo el Gobierno de España", ha considerado el político de la formación morada que ha acusado al Ejecutivo central de doblegarse para hacer "absolutamente todo lo que le están mandando y exigiendo tanto la OTAN como Donald Trump".

En este sentido, ha reiterado que Podemos apuesta por constituir candidaturas de la paz y se ha mostrado "claro y conciso" para afirmar: "Todo aquel que se oponga a las políticas actuales militaristas del Gobierno, todo aquel que apueste claramente por la paz podremos trabajar, que es lo que estamos haciendo con la sociedad civil organizada".

Pablo Fernández ha augurado también que si en España hubiese un referéndum la "inmensa mayoría" de la gente se opondría a la "deriva belicista" del Gobierno.