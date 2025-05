El Elche inicia contactos para prolongar el contrato de Eder Sarabia

Elche (Alicante), 22 may (EFE).- El Elche ha iniciado contactos para prolongar el contrato de su entrenador, Eder Sarabia, cuyo compromiso con la entidad finaliza el 30 de junio, según anunció el propietario de la entidad, Christian Bragarnik.

“Estamos muy convencidos con Eder y hemos barajado la posibilidad de una de ampliación”, indicó en una rueda de prensa el máximo accionista, que precisó que, pese al interés por el preparador vasco, el Elche no depende de un persona, sino de una idea de juego y de un perfil de técnico para su banquillo.

“Eder no era un entrenador tan buscado hace un año, pero ahora haremos todo lo posible para que se quede”, comentó el argentino, que destacó que entre la dirección del club y el cuerpo técnico “hemos construido una relación sincera”.

Bragarnik también indicó que su compromiso con la entidad es máximo, ya que tiene “mucha fuerza” para seguir en la dirección del club.

“El día que no tenga fuerzas seré sincero, más allá de ganar dinero. No es cuestión de mantenerse en el poder cuando uno no tiene fuerza”, argumentó el empresario, que insistió en que el Elche no necesita vender jugadores, por lo que hará lo posible por “convencer” a Nico Fernández para que siga en la entidad. EFE

