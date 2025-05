Castilla y León rechaza la modificación de los servicios de Renfe por razones económicas

Madrid, 22 may (EFECOM).- El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, ha rechazado de pleno este jueves la modificación de las frecuencias de trenes de media y larga distancia en esta comunidad, dentro de la línea que conecta Madrid y Galicia "por razones de rentabilidad económica".

Tras una reunión celebrada esta tarde con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, Sanz ha relatado que en la misma se dedicó un tiempo importante a chequear casi trayecto por trayecto y horario por horario, para ver en qué situación se quedaba el servicio ferroviario en el trayecto que va desde Madrid a Galicia a lo largo del recorrido por Castilla y León y muy especialmente en las estaciones de Segovia, Medina del Campo y Puebla de Sanabria, donde se han suprimido paradas.

Sanz ha recalcado que la Junta de Castilla y León "no va a cejar en el empeño de reclamar la reposición de estas paradas, tanto al Ministerio de Transportes, del que depende Renfe, como a la propia operadora, porque creemos que son servicios esenciales que luchan contra la despoblación que ofrecen la posibilidad de acceder a otros servicios públicos."

En consecuencia, "creemos que nuestra tierra se merece lo mismo que tienen otras comunidades de nuestro país, muy en especial algunas como Cataluña o el País Vasco, desde este punto de vista en los que el criterio económico sin duda no es el que está rigiendo esa negociación a la hora de traspasar servicios o a la hora incluso de subvencionar déficit de explotación de estos servicios públicos", ha añadido.

En su opinión, Castilla y León está siendo abandonada permanentemente en el ámbito de los servicios públicos, sean los ferroviarios o sea en el ámbito de las infraestructuras y "no vamos a poder consentir, evidentemente, esa situación".

Por su parte, el presidente de Renfe se ha mostrado sorprendido porque muchas de las cuestiones que había manifestado la Junta de Castilla y León respecto al impacto de la medida han resultado, en su opinión, no ser ciertas.

Fernández ha dicho que también hablaron de otras cuestiones, "en las que a mí me hubiera gustado ver una mejor voluntad por parte de la Junta de Castilla y León", ha indicado.

Muchas de estas estaciones de alta velocidad no están en los núcleos urbanos, como las de Sanabria, Segovia y Medina del Campo.

"Consideramos que ahí tienen un trabajo y una labor que hacer y es que haya un transporte público regular, que es competencia de la Junta, que mejore la comunicación en transporte público", ha explicado.

"Mucha de la gente que utiliza el ferrocarril a veces no tiene coche ni carnet de conducir. Seguramente eso mejoraría la afluencia a las estaciones y nos permitiría poner mejores servicios. Ahí estamos decepcionados, porque es cierto que nos han dicho que no puede ser. No hemos entendido muy bien por qué", ha lamentado el responsable de Renfe. EFECOM