Gallardo cree que su entrada en Asamblea extremeña le dará "garantías de justicia" ante "indefensión" que está sufriendo

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que su entrada en la Asamblea como diputado, a partir del próximo pleno del 29 de mayo, como ha confirmado que es su objetivo, le permitirá disfrutar de "más garantías de justicia" de la que ha tenido hasta ahora en el proceso que investiga la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz, y que ha calificado de "absoluta indefensión".

A preguntas de los medios de comunicación sobre la estrategia definida por el partido para que pueda estar en el parlamento regional para ejercer su papel como líder de la oposición, ha mostrado su enfado con quienes insinúan que la condición de aforado que disfrutan los diputados auotnómicos es sinónimo de inmunidad ante la justicia.

"Esto del aforamiento ya a uno le cansa", ha exclamado Gallardo, para remarcar que "no es inmunidad" como respuesta a quienes señalan que es "poco menos que ya la justicia termina", lo cual es "una falsedad" de quienes intentan que no entre en el parlamento y se sitúe "en la periferia de la política sin poder confrontar con la presidenta de la Junta de Extremadura".

Pero además, ha añadido, lo hacen quienes "ni creen en la verdad ni creen en la justicia", porque "no se paraliza ningún proceso", sino que "probablemente" lo que va a tener, ha dicho, en referencia a que la causa en la que está investigado como presidente de la Diputación de Badajoz por la contratación de David Sánchez, se traslade al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, es "muchas más garantías de justicia" de lo que ha "venido teniendo hasta ahora", que ha sido de "absoluta indefensión".

Preguntado en Mérida, donde ha asistido al inicio del Congreso Regional de CCOO Extremadura, ha confirmado que su objetivo es estar en el próximo pleno de la Asamblea previsto para la semana próxima, el jueves 29 de mayo, lo que permitirá "confrontar" como líder de los socialistas con María Guardiola.

Tras la renuncia de la diputada Maricruz Rodríguez, y la de los miembros de la lista que le precedían para sustituirla para facilitar su entrada en el parlamento, ha insistido en que el PSOE es una "organización seria" que tiene como objetivo que su secretario general esté "en el centro de la política para poder confrontar y sobre todo trasladar el proyecto de cambio".

Por ello se puso en marcha esta "hoja de ruta" por la que agradece a los "compañeros han dado "un paso atrás" para que él pueda darlo "al frente" de cara a cumplir con el objetivo que es que el día 29 pueda estar en la Asamblea de Extremadura, y que cree que "así será".

Respecto a las críticas recibidas sobre por qué no se ha dado este paso de entrar en el parlamento antes, ha dicho que en ese caso "se hubiera criticado de la misma forma" que ahora, porque el objetivo es "que no esté dentro de la Asamblea de Extremadura", y por ello "el PP y Vox alargan y alargan el proceso" judicial "precisamente para intentar que el secretario general de los socialistas no esté en la Asamblea".

Por último, preguntado sobre si dentro de esta estrategia marcada por el gobierno se encuentra el cese de la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, y que como sustituta se contempla el nombre de Maricruz Rodríguez, tal y como se ha publicado este mismo miércoles en medios regionales, ha señalado que es una información que desconoce y que no la puede ni valorar ni confirmar.