El Valencia prepara el partido del Betis sin Diego López ni Foulquier

Paterna (Valencia), 21 may (EFE).- El Valencia regresó este miércoles a los entrenamientos para preparar el partido del viernes ante el Betis en el estadio Benito Villamarín sin Diego López ni Dimitri Foulquier, además de la baja del recién operado de una hernia Sergi Canós y el lesionado Thierry Rendall.

Con la permanencia ya conseguida y sin opciones europeas, el Valencia comenzó a preparar en la Ciudad Deportiva de Paterna el último partido de la temporada después de un realizar un entrenamiento suave el lunes y descansar el martes.

Carlos Corberán no pudo contar en el grupo con el lateral derecho, que ya no participó en el último partido, ni con Diego López, que no pudo acabar el partido contra el Athletic por molestias físicas y se sometió a unas pruebas en los isquiotibiales en el día de descanso.

Mientras, las bajas de Sergi Canós y Thierry Rendall eran esperadas para el técnico valenciano. Canós ha sido operado de una hernia y Thierry sigue con su recuperación del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. EFE

