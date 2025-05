Goles, millones y decepciones a una fecha del fin de la fase de grupos en la Libertadores

Hernán Bahos Ruiz

Redacción Deportes, 20 may (EFE).- Jugados 80 de los 96 partidos que componen la fase de grupos de la Copa Libertadores en la que intervienen 32 equipos, la producción goleadora ha alcanzado 209 para una media de 2,6 por encuentro.

Apenas 6 partidos terminaron sin anotaciones y 15 se definieron por una.

Un partido fue suspendido por falta de garantías cuando iba 0-0 en Santiago, el Colo Colo-Fortaleza, y por decisión tomada en los despachos de la Conmebol terminó 0-3 a favor del equipo brasileño.

Esa goleada nadie la vio, pero en rigor, habría que decir que se han marcado hasta hoy 212, 209 de ellos en tiempo de juego.

El encuentro con mayor número de goles hasta hoy fue el 6-2 que River Plate le infligió a Independiente del Valle el 15 de mayo y otros tres terminaron con media docena de festejos. En 7 más se vieron 5.

El campeón chileno Colo Colo, propietario de la plantilla más costosa en la elite de ese país, tendrá que dar muchas explicaciones por medio de sus directivos y el entrenador, el argentino Jorge Almirón, tras la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Haber reunido a un grupo valorado en 30,5 millones de euros, según el sitio web especializado Transfermarkt, no sirvió de nada para un club que en el año del centenario de fundación buscaba luchar por el título, como el que conquistó en 1991.

A una jornada para que caiga el telón de la fase de grupos, el Cacique, capitaneado por el incombustible Arturo Vidal, yace en el último puesto del E con 2 puntos de 15 posibles.

En otras palabras, sin opciones de avanzar a los octavos de final porque el segundo del momento, Fortaleza, tiene 8 puntos. Y descartado para pelear por el paso a la Copa Sudamericana desde el tercer puesto de su grupo porque Atlético Bucaramanga tiene 6.

Peor aún, Colo Colo se perfila como el equipo con peor defensa entre los 32 que tomaron parte en la fase de grupos. En 5 de los 6 partidos que deben jugarse en esta instancia, ya encajó 15, una media de 3 por encuentro.

Otros equipos podrán lamentar su fragilidad defensiva: el venido a menos Olimpia, los bolivianos Bolívar y San Antonio y el Carabobo ya encajaron 11 cada uno. Otros ilustres como el tricampeón Nacional y Sporting Cristal ya permitieron 10.

El centrocampista del Internacional brasileño Alan Patrick, el delantero argentino del Sporting Cristal Hernán Barcos y el creativo boliviano del Bolívar Ramiro Vaca suman 100 años de vida y viven en la actualidad una de las mejores temporadas de sus carreras.

Alan Patrick, Barcos y Vaca lideran la clasificación de goleadores, cada uno con 5.

Patrick, el 10 del equipo Colorado de Porto Alegre, cumplió 34 años el 13 de mayo. Barcos, el de Bell Ville, cumplió 41 años el 11 de abril y Vaca cumplirá 26 años el primero de julio.

No obstante, tener a uno de los máximos goleadores del torneo no es garantía de campaña exitosa. Aunque falta una jornada para el desenlace de la fase de grupos, Internacional no tiene garantizada su clasificación, pese a que es segundo del F con 8, tiene como sombra a Fortaleza, que acumula 7.

Sporting Cristal, con 7, y Bolívar, con 3, cierran la fila en el G, que ya clasificó a Palmeiras (15) y que tiene por ahora como segunda opción a Cerro Porteño (7).

El centrocampista Ramiro Vaca, figura de la selección de Bolivia y Bolívar de La Paz, ha quedado al margen del fin de la fase de grupos de la Copa Libertadores por el resultado positivo que arrojó en una muestra antidopaje tras el partido de la cuarta jornada que su equipo perdió por 2-1 ante Sporting Cristal en Lima el 7 de mayo.

Vaca ha quedado excluido provisionalmente de los compromisos de Bolívar mientras se esclarecen las averiguaciones correspondientes. La sustancia detectada incidirá en el castigo y su duración.

Coincidencia o no, el anuncio de la sanción a Vaca contribuyó a minar la moral de la plantilla de la entidad paceña.

Esto porque en su compromiso de la quinta jornada, jugado el 15 de mayo, cayó sin atenuantes en Sao Paulo por 2-0 ante Palmeiras, cuya campaña perfecta, resumida en 15 puntos de 15 posibles, le ha garantizado ya una plaza en la fase de octavos.

En la otra punta del Grupo G, Bolívar yace con 3 puntos, ya apeado de la próxima fase de la Libertadores, pero aferrado a la opción de migrar a la Sudamericana si termina en el tercer puesto. La opción depende de un milagro, que también los hay en el fútbol. EFE

