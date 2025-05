Feijóo presenta el congreso del PP de julio como punto de partida para llegar a la Moncloa

Madrid, 19 may (EFE).- El presisente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes a la directiva del partido el congreso que celebrarán los populares en el mes de julio en Madrid como el punto de partida para llegar a la Moncloa.

"Hace tres años os dije que venía a ganar a Sánchez y lo hice y hoy os digo que me presento a este congreso para volver a ganar a Sánchez y para gobernar España", ha afirmado el líder popular en su intervención ante barones y figuras de relevancia del partido.

Feijóo ha logrado el apoyo de los miembros de la junta directiva para el congreso extraordinario que se celebrará los días 4, 5 y 6 de julio en Madrid y ha dado por tanto el primer paso del proyecto de "limpieza profunda" que necesita España, ha asegurado en su discurso.

Entre otros asuntos, se han aprobado los equipos que integrarán el cónclave, cuya organización recaerá en el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, número dos de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, además de varios vocales como representantes de las comunidades autónomas.

Los encargados de dirigir la ponencia política serán, entre otros, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mientras que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, entre otros, serán los encargados de la ponencia de estatutos.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sido uno de los que hoy ha apoyado a Feijóo. Ha vuelto, por primera vez en meses, a Génova y ha mostrado con contundencia su respaldo al líder popular.

"Es fundamental que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente del Gobierno lo antes posible", ha dicho el president valenciano a la prensa a su entrada a un evento en el que ha participado también como ponente.

Mazón ha sido preguntado por su situación dentro de la formación, ante los avances de las investigaciones sobre la dana que acabó con la vida de más de 200 personas. "Seguimos trabajando en la reconstrucción, ese es mi compromiso", se ha limitado a decir.

Otros barones del partido también han apoyado a Feijóo, entre ellos el presidente aragonés, Jorge Azcón, quien ha subrayado que en el congreso de los populares se elegirá "al próximo presidente del Gobierno de España".

Mañueco, como encargado de dirigir la ponencia política, ha subrayado la responsabilidad que implica defender los principios y valores del partido. "Queremos liderar la España real y no la España de ciencia ficción que ofrece Sánchez", ha dicho.

Pese a que el apoyo a Feijóo parece ser unánime, el líder popular ha asegurado que en el congreso se abogará por que haya diferentes opiniones. Se va a "discutir, pero no a dividir" y no se van a "esconder diferencias", ya que "la unidad no se impone, se construye".

Este congreso, el número XXI, será el "más participativo de la historia del partido", ha afirmado. Según datos facilitados por el PP, participarán 3.264 compromisarios.

Desde hoy y hasta dentro de 15 días cualquier afiliado se podrá inscribir para participar en el proceso electoral.

Aunque está previsto que Feijóo sea el único candidato, hoy se ha abierto también el proceso de precandidaturas. Para ser proclamado solo es necesario el apoyo de cien afiliados.

Actualmente el PP elige a su presidente en un proceso de primarias no abiertas, en una elección a dos vueltas.

Si uno de los candidatos logra el 50 % de los votos y una ventaja de al menos 15 puntos sobre el segundo (como está previsto que suceda), se proclama candidato directo. Si ninguno lo logra, los dos más votados pasan a la segunda vuelta, que se celebra en el congreso.

Un sistema de primarias que no gusta a todos dentro del partido y que está previsto que se reforme, como ha anunciado el propio Feijóo. EFE