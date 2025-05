El campo advierte de la "amenaza" que puede suponer un recorte presupuestario de la PAC

Madrid, 19 may (EFECOM).- Los máximos representantes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA le han expresado este lunes al director de la Representación de la Comisión Europea en España, Lucas González, su preocupación ante los recortes presupuestarios que "amenazan" el futuro de la Política Agraria Común (PAC).

Durante el encuentro, le han entregado el manifiesto "El castillo de naipes de la Unión Europea (UE)", un documento conjunto elaborado en el marco de las movilizaciones impulsadas por el Copa-Cogeca en Bruselas.

"Sin presupuesto no hay PAC, sin PAC no hay agricultores, sin agricultores no hay seguridad", han recalcado las tres organizaciones agrarias en un comunicado conjunto.

Las organizaciones denuncian en el documento el "peligro" de diluir la PAC en un fondo único europeo que elimine la especificidad de la política agraria y que "sustituya los pilares actuales por una programación nacional única".

Según las mismas, esto "debilitaría el mercado único" y "generaría profundas desigualdades" entre los Estados miembro, por lo que han pedido no convertir la PAC en una "moneda de cambio ni en un elemento residual" en los nuevos debates presupuestarios. EFECOM