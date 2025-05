Almeida: Si tuviera un Ábalos en mi gobierno le habría cesado y probablemente denunciado

Madrid, 18 may (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, afirma que si tuviera en su gobierno a una figura como el exministro José Luis Ábalos, investigado en el caso Koldo, le hubiera cesado y probablemente denunciado, en contra de lo que hizo el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez, quien además quiere agotar la legislatura aunque "ningún político decente" debería hacerlo.

En una entrevista a El Español recogida por EFE, Almeida se refiere entre otros temas a los mensajes publicados esta semana de conversaciones entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luís Ábalos, que en su opinión "demuestran la forma que tiene Sánchez de conducirse en la política: no admite ni una crítica, desprecia a sus compañeros y les ataca o amenaza".

Afirma que "lo importante es no perder de vista que este Gobierno está cercado por la corrupción y que resulta inverosímil que Sánchez no estuviera al tanto de las corruptelas de la banda del Peugeot".

"Si yo tuviera un Ábalos en mi gobierno, no repetiría en mi lista electoral. No sólo le hubiera cesado, sino que no hubiera repetido en mi lista electoral y lo más probable es que yo directamente lo hubiera denunciado. Y Pedro Sánchez no hizo nada de esto", añade.

Sobre el denominado caso Koldo, en el que Ábalos está investigado por su presunta implicación en una supuesta trama de cobro de comisiones en contratos de mascarillas, Almeida afirma que "Sánchez está hasta el cuello y debería dar la voz a los españoles" en la urnas, pero no cree que lo haga porque "su único objetivo es resistir".

"Hará en todo momento lo que más le convenga. Tenemos que estar preparados para que agote la legislatura aunque, en estas circunstancias, ningún político decente estaría en condiciones de hacerlo", añade, asegurando que "Sánchez está diseñando el post-sanchismo para atrincherarse en el PSOE; pretende ser su propio sucesor".

A preguntas sobre si respalda la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de adelantar el congreso de la formación, asegura que la respalda porque el actual gobierno nacional "no gobierna, resiste" y "España necesita un cambio y el PP es el único partido capaz de propiciarlo".

En cuanto a la política del PP y posibles pactos con Vox, el alcalde madrileño afirma que los españoles saben que si el PP ha tenido que pactar gobiernos lo ha hecho, pero también que "si el PP ha dicho 'por ahí no paso', Vox se ha ido de esos gobiernos".

Sobre el apagón eléctrico ocurrido hace unas semanas, el alcalde sostiene que sus causas "están directamente relacionadas con la política energética que ha seguido Pedro Sánchez desde que es presidente" y por eso el jefe del Ejecutivo no aclara las causas. EFE