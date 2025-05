Valverde: "Es más difícil para el Athletic la 'Champions' que para Madrid o Barça la liga"

Bilbao, 17 may (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, cree que "es más difícil" para el equipo rojiblanco clasificarse para la Liga de Campeones, objetivo que se aseguró el pasado jueves con su victoria en Getafe, que "para el Madrid o el Barça ganar la liga".

"La liga la ganan uno u otro y si se descuidan el Atlético de Madrid. La 'Champions' para nosotros tiene un gran valor porque sé la dificultad que tiene entrar en esas posiciones y mucho más teniendo otra competición como hemos tenido durante toda la temporada", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa a la visita a Mestalla.

Valverde cree que la clave de ese éxito y lo que les "diferencia del resto" de equipos "es el espíritu" y la "cohesión interna en el vestuario", que les permite suplir "con empuje la falta de juego o de finalización en momentos determinados".

"Eso hace que superemos muchas dificultades y que pongamos en apuros a muchos equipos", añadió el técnico, quien de cara al encuentro ante el Valencia avanzó que "lógicamente habrá cambios" respecto al once que alineó en el Coliseum debido a la acumulación de partidos en las últimas semanas.

Valverde desveló que los hermanos Williams "empezaron" el viernes a trabajar con el grupo y se mostró más optimista de cara a esta próxima cita de poder contar con Iñaki, que se recupera de una lesión muscular, que con Nico, afectado por problemas de pubis.

"Al Valencia le veo bien y con buena dinámica. Se les ve que están confiados en el plan que tienen, que es lo mejor que le puede pasar a un equipo. Sacan el juego, llegan arriba bien y como dejes un poco de espacio te corren bien a la espalda. Además es el último partido en su estadio y querrán acabar bien. Es un partido complicado", reflexionó.

El técnico añadió que encaran esta cita con la intención de "afianzar" la cuarta posición y ver si pueden "hacer algo más" en relación a las opciones aún matemáticas de desplazar al Atlético de Madrid de la tercera plaza.

"De nosotros solo depende defendernos del Villarreal que es con el que tenemos la ventaja. El Atlético depende de sí mismo y con una victoria lo tiene hecho, pero todos jugamos a la misma hora y vamos a ver, hay que intentarlo", dijo.

Por último, cuestionado sobre su posible renovación o si el club le ha hecho ya alguna propuesta, Valverde se remitió al argumento de anteriores comparecencias y apuntó que "cuando haya algo que anunciar ya se anunciará".

"No os preocupéis por estas cosas. Voy a repetir lo mismo de antes, si hay algo que anunciar se anunciará. De todas maneras hace unas horas, después del partido de Getafe, se me preguntó y eran las 12 de la noche. Es que no ha pasado tiempo. Las mismas respuestas del otro día valen para hoy porque no hay tiempo para nada", zanjó. EFE

ibn/if/ism