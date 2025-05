Morant: Se ha violado la intimidad del presidente con "intencionalidad de hacerle daño"

València, 17 may (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado que la publicación de los wasaps entre Pedro Sánchez y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, violan la intimidad del presidente del Gobierno con "una intencionalidad de hacerle daño".

A preguntas de los periodistas este sábado en la apertura del Congreso del PSPV-PSOE de la Plana Baixa en La Vall d’Uixò (Castellón) sobre si temen que aparezcan más mensajes, Morant ha sostenido que la "gravedad" de esos wasaps es "la violentación a la intimidad del Presidente del Gobierno".

"A nadie le gustaría ver sus conversaciones de WhatsApp en los medios de comunicación. Creo que se ha violado la intimidad del presidente y además con una intencionalidad de hacerle daño", ha afirmado y ha agregado que "no" tienen "miedo del contenido de los mensajes porque no hay ningún tipo de interés público" en ellos.

Ha afirmado que es "curioso que el PP esta semana solo hable de eso. No tiene nada que decir de los aranceles de Trump y no tiene nada que aportar nunca".

"A mí lo que sí que me interesaría mucho saber y es lo que hemos pedido, son las conversaciones entre Salomé Pradas y Mazón, eso sí que tiene interés público. ¿Por qué no se envió la alarma hasta las 20:11?. Lo que me interesaría saber son las conversaciones entre el señor Feijoó y Mazón porque ha dicho Feijoó que estaba al corriente la tarde del 29 de octubre y sin embargo, Mazón dice que no tuvo conversaciones con él", ha resaltado.

"Esos mensajes sí que me interesarían, pero porque tiene interés público y eso es lo que le reclamamos nosotros al Partido Popular, que nos cuente la verdad de aquella tarde del 29 de octubre. Cuánta gente sabía lo que estaba pasando y por tanto, cuánta gente no hizo nada y dejó que la gente muriera aquí", ha concluido. EFE