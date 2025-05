Iñigo Pérez: "Queríamos una final y la tenemos para jugar por algo precioso"

Madrid, 17 may (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró que "el cansancio y la energía" de toda la temporada y tanto partido acumulado la suplen con "ilusión" y aseguró que el encuentro contra el Celta de Vigo es la "final" que querían para "jugar por algo precioso" como poder entrar en competición europea.

El Rayo, octavo con 48 puntos, depende de sí mismo en las dos últimas jornadas de Liga para clasificarse para la Liga Conferencia al defender plaza europea jugando primero contra el Celta de Vigo y, si no falla, después contra el Mallorca en Vallecas.

“El equipo está bien. El cansancio y la energía la hemos suplido con la ilusión y mañana tenemos un partido casi definitivo. No hay excusas. Con esa energía vital y emocional debemos salir al campo. No sentimos presión por depender de nosotros mismos sino que es algo que hemos adquirido por merecimiento. Nunca deben pesarnos los dos partidos que quedan”, dijo Iñigo Pérez, tras el entrenamiento vespertino.

Pese a que el empate podría valer si los resultados de otros equipos directos en la pelea por Europea son favorables, el técnico navarro fue tajante.

“No firmaría nunca un empate, ni con nadie con el que tenga una buena relación. No lo firmo. Lo bonito de este deporte es jugar para ganar. No lo firmo porque cuando luego ganas, puedes darte cuenta de que no deberías haberlo firmado”, señaló el técnico rayista, "una persona que se apega al realismo".

"Siempre sueño en junio y tengo tendencia a imaginar que te puede ir bien. La cuestión es entregar todo lo que tienes. Lo malo y lo bueno del fútbol es que el año que viene podemos hacer exactamente lo mismo y estar más arriba o más abajo pero sabemos cuál debe ser nuestra forma de entrenar. Ahora queríamos una final y la tenemos para jugar algo precioso”, destacó

El Rayo llega a este partido tras encadenar tres partidos seguidos sin perder sumando dos victorias y un empate en las tres últimas jornadas, el último hace dos días frente al Betis (2-2).

“Es cierto que venimos de una dinámica muy buena a nivel defensivo y es muy difícil ganar cuando te marcan uno o dos goles. Estuvimos bien pero todo se cae cuando falta algo más de agresividad en dos ocasiones”, dijo Iñigo Pérez, que elogió al Celta de Vigo de Claudio Giraldez.

“Posiblemente después del Barcelona es el equipo más regular de la Liga. Claudio tiene muy clara la idea que quería llevar y hemos podido ver a un Celta que tiene la misma idea y el mismo juego. El entrenador tiene mucho mérito”, concluyó. EFE