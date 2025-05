Zapatero confía en Santos Cerdán y ve preocupante que se filtren informes de la UCO: "No le sienta bien a la democracia"

El expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que confía en el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y ha desdeñado las informaciones periodísticas que advierten de un informe de la UCO de la Guardia Civil que podrían implicar al 'número tres' de los socialistas en la trama del 'caso Koldo'.

"Es una hipótesis que no contemplo. Tengo confianza en Santos Cerdán, le conozco y confío en él como el ministro Félix Bolaños", ha dicho en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, que ha recogido Europa Press, en la que ha puesto énfasis en la gravedad de que se puedan filtrar informes de la UCO o de que se publiquen informaciones falsas en la prensa.

"Si es verdad que hay un informe de la UCO o que va a haber un informe de la UCO sobre Santos Cerdán, se ha producido una filtración de la investigación y eso es preocupante y grave. Y si no es verdad que hay un informe de la UCO que dice esas cosas, pues los medios o los periodistas han trasladado una información que no es verdad", ha advertido.

En su opinión, "esta especie de pulsión" por lo que se va a publicar en un medio de comunicación, "no le sienta bien a nuestro debate público" y seguramente tampoco "a la democracia". Tras esto, ha recordado que pase lo que pase Santos Cerdán "es diputado y aforado".

Zapatero se ha mostrado seguro de que en todo caso "en unos meses" la mayoría de las causas judiciales contra el PSOE y el Gobierno "van a ser absolutamente efímeras", para colmo del PP, que en su opinión "tiene un problema muy serio" porque "están carentes de cualquier alternativa política".

SÁNCHEZ "PASA BIEN EL ESCRUTINIO" DE SUS MENSAJES PRIVADOS

Preguntado por la conversación filtrada entre Sánchez y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, Zapatero ha ironizado con que su sucesor en el cargo "pasa bien el escrutinio" de sus mensajes privados, pese al "fariseísmo" de un Partido Popular que ve "un campo de trabajo" en la publicación de esos 'whatsapps'.

"Me han sorprendido algunos de los comentarios que he oído estos días al respecto, en un cierto concurso de fariseísmo, como que si todos no supiéramos que uno no se expresa en público igual que se expresa en privado, que es mucho más relajado y menos contenido", ha agregado.

En este punto, ha valorado en calidad de ex secretario general del PSOE que se le pida al secretario de Organización del PSOE que hable con los presidentes autonómicos para que "moderen y apoyen al Gobierno". "Es absolutamente normal, lógico y entendible, solo faltaría", ha espetado.

Además, ha recordado que en el PSOE 'barones' como Emiliano García-Page o Javier Lambán han podido expresar sin problemas sus críticas contra la dirección del partido, contradiciendo las opiniones que señalan que Sánchez es "un presidente con un comportamiento autoritario".

Sobre el calificativo que Sánchez hizo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien dijo que era "una pájara", Zapatero ha reconocido que le parece "un adjetivo bastante divertido".

QUE A FEIJÓO NO LE PASE COMO A PIETRO PAROLIN

El expresidente del Gobierno también se ha referido al Congreso que el PP celebrará los días 5 y 6 de julio en Madrid, y se ha mostrado sorprendido de que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, se refiriera a este órgano como "un cónclave".

"Un cónclave es para elegir alguien nuevo, bien por renuncia o por fallecimiento, entonces me sorprendió lo del cónclave", ha explicado, asegurando que espera que Feijóo siga en el cargo "porque no le viene mal al PSOE".

Además, ha advertido a Feijóo que en su "cónclave" no le vaya a pasar lo que al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que figuraba como favorito en el cónclave para suceder al Papa Francisco pero al final fue elegido el cárdenal Robert Prevost, ahora León XIV.