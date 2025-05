Pablo Iglesias: "Pedro Sánchez tiene derecho a mandar los whatsapps que le de la gana"

Corrige título de la NC5022

Madrid, 16 may (EFE).- El exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias ha manifestado, sobre los whatsapp publicados de conversaciones entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que el presidente "tiene derecho a mandar los whatsapps que le de la gana y cargarse en los muertos de quien le de la gana en un chat privado".

Así lo ha manifestado Iglesias en una entrevista en el programa 'Malas lenguas' de Televisión Española, en el que ha añadido que no tiene ningún rencor por su parte y que le manda un abrazo, "más allá de que un presidente se sienta maltratado por su vicepresidente segundo, que es algo cómico".

"Yo seguramente en whatsapp privados habré dicho cosas que si me lo publican sería, uy, lo que ha dicho de Pedro Sánchez o de cualquiera. Eso nos puede pasar a cualquiera. A partir de ahí nada que reprochar a Pedro Sánchez", ha añadido.

A juicio de Iglesias, "lo interesante de los whatsapps es la parte política. Lo de los desahucios. Vamos, se lo contaré a mis hijos, eso es un documento histórico. Fíjate cómo le preocupaba al presidente del Gobierno cómo negociaba Podemos para acabar con los desahucios".

Preguntado por el calificativo de maltratador que Sánchez emplea, ha afirmado:"Dice que le estoy maltratando a él, yo creó que se refiere a él es evidente. Viendo eso, ahí hay una parte cómica, o sea, es como tío, eres el presidente del Gobierno, o sea, no puedes ser tan blandito. No puedes decir, ay, el vicepresidente segundo me maltrata".

Ha insistido en que lo publicado es una conversación privada y en ese contexto, "tú puedes decir las barbaridades que te dé la gana y no tienes por qué responder de ellas, ni que nadie te exija cuentas por lo que tú digas".

Lo interesante de ese documento, ha reiterado, es cuando habla de política y "cuando habla de política se ve por qué le quitaba el sueño gobernar con Podemos y por qué ahora duerme como osito de peluche Pedro Sánchez". EFE