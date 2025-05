Mozas destaca la confianza que da depender de sí mismo para ser subcampeón

Irun (Gipuzkoa), 16 may (EFE).- El entrenador del Irudek Bidasoa-Irun, Álex Mozas, destacó este viernes la confianza que le otorga depender de sí mismo para lograr su objetivo de ser subcampeón de la Liga Aosbal.

"Seguro que todo el mundo firmaría llegar a esta altura de la competición como estamos nosotros y que todos los equipos se cambiarían por nosotros por esa seguridad de que no tienes que mirar a otro lado", declaró el preparador madrileño en el polideportivo Artaleku sobre este partido en casa del Recoletas Balonmano Valladolid.

Mozas ha tenido tiempo para preparar con su plantilla el encuentro ante el equipo revelación de la temporada, que se disputará en un feudo en el que no ha habido ningún equipo que haya conseguido llevarse los dos puntos.

"Ciertamente es un reto importante ganar en una cancha donde no ha vencido nadie esta temporada, pero lo más importante es la motivación de seguir dependiendo de nosotros para ser segundos", aseguró Mozas sobre este aspecto.

Ve posibilidades de quebrar esa racha de imbatibilidad siempre y cuando su plantilla haga "un partido muy bueno y muy completo durante los 60 minutos porque ellos nunca dejan de competir", afirmó.

Asimismo, consideró que la excelente campaña de los pucelanos no es fruto de la casualidad porque, en su opinión, "si no has perdido ningún partido en tu pabellón es porque tienes muy buen equipo o haces las cosas muy bien como las está haciendo Valladolid".

Mozas ve este año muy mejorado a su rival "en el aspecto defensivo, ya que ahora es un equipo muy duro, cada vez más duro y eso es una de las cosas que más me gusta, su forma de defender". "Hasta el final mantienen su estilo de juego independientemente del marcador", añadió el técnico bidasoarra en el análisis de su rival. EFE

