Ibon Navarro: "El UCAM tiene malos números en ataque, pero está competiendo muy bien"

Málaga, 16 may (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, afirmó que el UCAM Murcia, su rival este domingo en el Martín Carpena en la antepenúltima jornada de la fase regular de la Liga Endesa, es "un equipo que tiene a nivel ofensivo malos números, con porcentajes de tiro muy bajos de tres puntos", pero que, sin embargo, "está compitiendo muy bien".

"Está peleando por entrar en el 'play-off' y la explicación está en sus números defensivos", dijo este viernes en rueda de prensa el técnico vitoriano, quien destacó que es "un equipo al que es difícil meterle canasta, porque los porcentajes de lo que reciben son muy bajos, al nivel del Real Madrid".

El entrenador del conjunto malagueño advirtió de que el UCAM Murcia es muy difícil de batir. "Es difícil generarles ventajas. El número de asistencias que reciben es muy bajo y es un equipo que tiene muchísimas variantes tácticas a nivel defensivo y que te dificulta tener ritmo en ataque", explicó.

"Ellos también cuidan muy bien el balón y por ahí tampoco va a ser fácil generarles muchas ventajas. Un equipo correoso y muy competitivo. Tienen muy buena mentalidad y es un equipo que trabaja mucho, pero a la que aparece el acierto es extremadamente peligroso", admitió.

Ibon Navarro recordó las semifinales por el título de la pasada temporada, en la que el UCAM Murcia fue capaz de ganar los tres partidos en el Palacio de Deportes Martín Carpena y clasificarse para la final, y recalcó que ahora "vendrán a jugar un buen partido porque tienen un 'feedback' muy bueno del año pasado, con su habitual nivel defensivo y con un puntito más de confianza".

El Unicaja ha conseguido cuatro títulos hasta estos momentos y ahora el objetivo es situar a los jugadores para intentar ganar la Liga, según su técnico, quien indicó que esto ya lo han "hecho unas cuantas veces, porque cuando tienes una situación de éstas, siempre piensas que ojalá fuese el último partido y acabase la temporada para poder disfrutar más".

"No es así, ya que esto no se ha acabado y, por eso, hemos dado estos días libres para que todo el mundo intente bajar un poco el suflé. Lo dijeron ellos el otro día, los jugadores, lo de (luchar por) la Liga, esta vez no lo dije yo. Estoy seguro de que no van a ser solamente palabras y vamos a hacer ese esfuerzo que es grande para volver a arrancar la moto", aseveró. EFE

jrl/cc/jpd