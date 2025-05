Valverde: "Ya he jugado 'Champions' pero con el Athletic es más especial"

Getafe (Madrid), 15 may (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, aseguró este jueves en rueda de prensa, después de ganar 0-2 al Getafe y de sellar su clasificación matemática para la Liga de Campeones, que en ocasiones ya participó en la máxima competición continental con otros equipos y afirmó que con el conjunto vasco "es especial".

La última vez que el Athletic participó en la Liga de Campeones fue en la temporada 2014/15. Y, precisamente, Valverde estaba en el banquillo.

"Se repite todo. También a falta de dos jornadas. También fue en Madrid. Es algo diferente, es algo especial. Es una de las cosas a las que más podemos aspirar. Obviamente a poder ganar títulos, a poder jugar finales, a llevar a nuestros aficionados a lo más alto... Pero sobre todo, que nuestro club pueda estar con los más importantes de Europa, en la competición más grande y glamourosa, nos llena de satisfacción. Ya he jugado con el Athletic la 'Champions' y con otros equipos, pero con el Athletic es más especial", dijo.

"Es un éxito increíble para un equipo como el nuestro. Es cierto que desde hacía tiempo veníamos con esa posibilidad y luego más porque se ha ampliado el cupo en base a lo que hemos hecho los equipos españoles en Europa. Cuando llevas ventaja hay que ser preciso y contundente. Lo hemos sido", añadió.

Valverde declaró que para el Athletic, jugar la Liga de Campeones es "un sueño" porque durante toda la temporada compitió en otro torneo más como la Liga Europa y no "era limpia" de partidos.

"El año que viene, a disfrutar de la 'Champions'. Los chavales están encantados porque es un éxito para nosotros y más en esta temporada de volver a competición europea. No sabíamos cómo nos íbamos a desenvolver.

Teníamos una exigencia importante, porque la final era en San Mamés. Esas prevenciones que teníamos las hemos solventado. Ahora, podemos quedar terceros, vamos a explorar todas las posibilidades".

Preguntado por si será el encargado de dirigir al Athletic en la Liga de Campeones, contestó de forma escueta: "Es el momento ahora de tomar decisiones y ya veremos, hasta el final", explicó.

Para Valverde, la clave de que el Athletic haya logrado su objetivo, fue "el carácter competitivo" de su equipo y que tiene "unos jugadores extraordinarios" en todos los sentidos.

Por último, se refirió al objetivo del Athletic en los dos últimos partidos que tiene que disputar hasta que se acabe definitivamente la Liga.

"Si no compites te aburres. Hay que jugar partidos. Hay partidos en los que no te juegas nada y estás deseando que acaben. Pero si tienes ese aliciente (quedar terceros), lo tienes que llevar hasta el final. No tengo ninguna duda de que el Atlético, el Villarreal y el Betis van a apurar hasta el final. Jugamos contra el Valencia y contra el Barcelona, que también queremos disputarlo". EFE